В России запретят приводить с собой на пляж животных

Россиянам собираются запретить приводить животных на пляж — соответствующая норма содержится в проекте приказа МЧС, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, исключение сделают только для собак-поводырей.

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Среди других запретов — заплывы за буйки, использование для плавания неподходящих предметов, таких как лежаки или бревна, игры вне специально отведенных зон, купание в состоянии опьянения и оставление детей без присмотра. При этом проект не предусматривает наказания за несоблюдение этих правил.

Ответственный за эксплуатацию пляжа будет обязан обеспечить его всем необходимым, следить за чистотой и регулярно проверять дно водоема. Также в документе указывается, что в качестве буйков нельзя использовать предметы, которые можно принять за мусор, например, бутылки или канистры.

Планируется, что приказ вступит в силу 1 сентября 2025 года и будет действовать до 2031 года, передает портал.

Ранее в российском правительстве опубликовали список диких животных, которых запрещается содержать в домашних условиях. Соответствующая информация следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.