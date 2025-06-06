Садовод рассказал, как ухаживать за растениями на даче в начале июня

Начало июня — время, когда сад и огород вступают в активную фазу роста. Все зеленеет, цветет, закладывает завязи — и требует постоянного внимания. И от того, как именно вы позаботитесь о растениях сейчас, зависит и их иммунитет, и, конечно же, будущий урожай. Погода уже теплая, но неустойчивая: ночи могут быть прохладными, возможны дожди или изнурительная жара — и все это в сумме влияет на темп развития зеленых «жителей» вашего участка. Опытный садовод Павел Пахомов дал важные советы, которые помогут сохранить здоровье посадок, усилить их рост и заложить основу для отличного дачного сезона.

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Следите за поливом: не много и не мало

Июньские дожди могут ввести в заблуждение: почва сверху влажная, а в глубине — сухая. При этом корни нуждаются в глубоком увлажнении. Поливайте рано утром или после 18:00, когда солнце не обжигает листья, и используйте отстоявшуюся или теплую воду.

«Вместо частых поверхностных поливов куда лучше обильный, но редкий. Это стимулирует корни расти глубже и делает растения более устойчивыми к засухе», — утверждает эксперт.

Прополка и мульчирование — ваши союзники

Сорняки в июне особенно активны: тепла хватает, влаги и питания тоже предостаточно. Прополка в это время — не только про красоту и эстетическую привлекательность вашего участка, но и про здоровье культур. А вот чтобы возвращаться к этому реже, стоит замульчировать грядки. Используйте солому, скошенную траву, компост или торф в качестве мульчи. Это сохранит влагу, подавит рост сорняков и заодно порядочно улучшит структуру почвы.

Защищайте от вредителей — мягко, но эффективно

В начале июня появляются тля, слизни, крестоцветные блошки и другие любители свежей зелени. Вместо тяжелой химии лучше использовать мягкие, но работающие средства: зольный раствор, настой чеснока или луковой шелухи, а также зеленое мыло.

«Осматривайте растения регулярно, особенно нижнюю сторону листьев. И не забывайте про союзников — божьих коровок, лягушек, птиц — они помогают держать вредителей под контролем, старайтесь привлекать их на участок», — говорит садовод.

Подкормите растения в фазе активного роста

Начало лета — время, когда зеленая масса растет быстро, а завязи только формируются. Это значит, что растениям особенно нужны азот, калий и микроэлементы. Используйте органические настои — например, крапиву, травяные коктейли или слабый раствор золы. Подкармливайте после хорошего дождя или полива, чтобы корни легко усваивали питательные вещества. Чересчур концентрированные растворы могут навредить.

Прищипывайте, подвязывайте, формируйте

В июне активно идут в рост томаты, огурцы, виноград, тыквы и другие вьющиеся и формируемые культуры. Без прищипки и подвязки они могут загустить посадки, снизить проветривание и урожайность.

Формируйте кусты с учетом культуры: у томатов убирайте пасынки, у огурцов — направляйте плети по шпалерам, у винограда — удаляйте лишние побеги. Это поможет избежать заболеваний и направит силу растения в растущие плоды, а не в лишнюю листву.