Дачный сезон: как провести лето за городом безопасно

Для многих дача — это отдых на природе, приготовление шашлыков, уход за грядками и спокойствие вдали от городской суеты. Но дачную идиллию могут испортить менее приятные события: бытовые травмы, порезы, пожары, затопления после ливней и другие инциденты. Чтобы загородный сезон прошел без лишних хлопот, важно заранее подумать о безопасности — как своего здоровья, так и имущества. Какие риски чаще всего поджидают дачников и как их избежать, в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказали эксперты СберСтрахования.

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Коммуникации под контролем: как защитить дом от пожара и затопления

Перед началом сезона стоит убедиться в исправности розеток и удлинителей, а также надлежащем состоянии проводки. Таким мнением поделился директор проектов СберСтрахования Никита Тырин. Если рядом с электропроводкой или розетками есть деревянные конструкции или отделка из легковоспламеняющихся материалов, их стоит обработать специальными огнезащитными составами — пропиткой или краской. Многие дачные дома подключены к электросетям десятилетия назад. Скачок напряжения, старая проводка, несколько бытовых приборов, подключенных через удлинители в одну розетку, — все это факторы риска, которые могут привести к возгоранию.

Пожар может произойти не только из-за проблем с проводкой: иногда достаточно неосторожного движения у мангала. Перед тем как готовить еду на открытом огне, стоит убедиться, что место для мангала подобрано правильно. Так, размещать его следует не ближе пяти метров от построек — искры не должны долетать до стен. Очистите территорию от сухой травы, листвы и мусора, а рядом держите минимум инструментов на случай непредвиденных обстоятельств: ведро с водой или песком и лопату — чтобы оперативно потушить возгорание в самом начале.

При розжиге огня будьте осторожны с жидкостями: не допускайте попадания их на руки или одежду. Дрова лучше поджигать длинными спичками или каминной зажигалкой. Не забывайте и про ветер — сильные порывы могут разнести искры на десятки метров. После завершения готовки обязательно убедитесь, что угли полностью остыли: выносите золу только в безопасном месте, вдали от построек и сухой травы.

Возгорание — не единственный риск. Если в дом проведён водопровод, то есть вероятность аварий, связанных с протечкой труб. Особенно уязвимы старые коммуникации, неутепленные соединения и места, в которых монтаж сделан с ошибками. Также важно убедиться, что крыша не пропускает воду и сильный дождь не станет причиной затопления. По данным СберСтрахования, бытовые заливы стали самой частой причиной обращений в летний сезон 2024 года: они составили 24% всех страховых случаев.

Безопасная работа на участке: как предупредить бытовые травмы

По данным СберСтрахования, летом прошлого года бытовые травмы были на втором месте по частоте обращений от клиентов — на них пришлось 22% от всех инцидентов. Чтобы снизить риск, важно соблюдать простые меры предосторожности:

Проверьте инвентарь. Лестницы должны быть устойчивыми и надёжными. Садовые инструменты (пилы, секаторы, гвоздодёры) храните в сухом, закрытом месте — это защитит их от ржавчины и снизит риск получения ран, особенно если на участке есть дети. При работе с инструментами надевайте плотные защитные перчатки и будьте бдительны, не отвлекайтесь.

Не работайте в одиночку, особенно на крыше, в колодцах и других потенциально опасных местах.

«Порезы — одни из самых частых повреждений — случаются при работе с острыми инструментами или в неубранной зоне. Их причиной могут быть секаторы, пилы, гвозди, осколки стёкла или сучья. Если неприятности избежать не удалось, тщательно промойте повреждённое место водой, обработайте антисептиком — даже если рана кажется незначительной. При необходимости наложите стерильную повязку. В случае колотых ран, глубоких ссадин или попадания грязи внутрь как можно скорее обратитесь за медицинской помощью», - поясняет директор проектов СберСтрахования Елена Кошелева.

Что касается ушибов, то они нередко возникают в результате падений и неудачных движений. Дети чаще всего получают травмы во время активных игр на участке — катаясь на велосипеде, прыгая на батуте или забираясь на деревья. Взрослые сталкиваются с падениями — со стремянки, с крыши или на крутых лестницах, а также с травмами в процессе тяжёлых работ в огороде. Также не стоит забывать про ушибы, вызванные неудачными ударами инструментами — например, если молоток попал по пальцу вместо гвоздя.

В таком случае нужно приложить к поврежденному месту холод на 10–15 минут, затем сделать холодные компрессы несколько раз в течение дня. Если есть подозрение на перелом, разрыв связок или сотрясение после падения с высоты — обязательно обратитесь в травмпункт. Дополнительную защиту обеспечит страхование от несчастных случаев: полис предусматривает страховую выплату при получении травмы, которая поможет частично возместить расходы на лечение, реабилитацию или временную потерю дохода. Такой полис позволит снизить финансовую нагрузку в непредвиденной ситуации.

Безопасный отдых начинается с разумной подготовки. Если предусмотреть риски заранее, дачный сезон пройдет приятно и спокойно.