Кинолог назвал универсальную породу собак

Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, что корги является универсальной породой, которая найдёт подход к любому человеку.

В беседе с НСН эксперт отметил, что эта собака может быть нянькой для детей, соратником для спортсмена, послушным спутником для пожилого человека.

«Они любят заботиться о своих близких, о членах семьи, причём это могут быть не только люди, но и другие животные», — сказал Уражевский.

По словам специалиста, у корги прекрасный иммунитет, собака хорошо поддаётся дрессировке, поэтому подойдёт практически для любой семьи.

«С этими собаками надо общаться, гулять, им надо уделять внимание, подбирать правильный рацион, делать прививки», — добавил кинолог.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказал о причинах чрезмерной активности собак.