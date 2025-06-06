Профессор объяснил, как кондиционер вредит здоровью

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова профессор Ольга Ткачева заявила, что длительное нахождение в помещениях с включенным кондиционером может усилить чувствительность организма к жаре. Об этом сообщает сайт KP.RU.

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Как заметила собеседница издания, при выходе из помещения с работающим кондиционером на улицу человек может получить тепловой удар из-за сильного контраста температурных значений. Специалист указала, что наибольшую опасность это представляет для пожилых людей с болезнями сердца и нарушениями терморегуляции. Она подчеркнула, что резкий перепад показателей температуры может спровоцировать повышение давления и другие проблемы с сосудами.

Ткачева советует настраивать кондиционер таким образом, чтобы разница между температурными значениями на улице и в помещении не превышала 5-7 градусов по Цельсию. По словам собеседницы издания, это поможет избежать резкого перепада и снизит нагрузку на организм.

Кроме того, врач предупреждает, что холодный воздух может ухудшить работу иммунной системы. Она обратила внимание на то, что сосуды в верхних дыхательных путях сужаются, воздух хуже согревается и недостаточно фильтруется, что делает организм уязвимым к простудам и аллергиям.

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