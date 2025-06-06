Доцент Меликова: выделения из носа у домашних животных — опасный симптом

Газета.Ru

Первые тревожные признаки ухудшения здоровья питомца часто остаются незамеченными, хотя именно их своевременное выявление может спасти животному жизнь. Чтобы не упустить симптомы, владельцу следует регулярно проводить осмотр питомца и обращать внимание на изменения в поведении и внешнем виде питомца, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Университета РОСБИОТЕХ Юлия Меликова.

Специалист ответил, как не пропустить ухудшение здоровья вашего питомца
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«Нужно ежедневно проверять состояние глаз — у здорового животного они должны быть ясными, без помутнений и выделений. Нос питомца в норме остается влажным и чистым, без корочек и трещин. Выделения из носа могут указывать не только на инфекцию, но и быть симптомом более серьезных проблем, вплоть до онкологических заболеваний. Не стоит забывать и об ушах — неприятный запах или темные выделения могут свидетельствовать о развитии инфекции», — объяснила она.

Особую бдительность следует проявлять при изменениях аппетита. Внезапный отказ от еды или, напротив, необычно повышенный аппетит должны насторожить владельца. Не менее важен контроль за питьевым режимом — если количество потребляемой воды увеличилось или уменьшилось более чем на 20% от привычного объема, это повод проконсультироваться с ветеринаром.

«Еженедельно рекомендуется тщательно осматривать шерсть и кожу питомца. Появление перхоти, участков облысения, расчесов или сыпи может указывать на проблемы со здоровьем. Отдельно осматривайте подушечки лап и когти — трещины или расслоения не только доставляют дискомфорт, но и могут стать источником инфекции», — отметила эксперт.

Поведенческие изменения — один из наиболее явных индикаторов неблагополучия. Нехарактерная вялость или беспокойство, нарушения режима сна, потеря интереса к играм — все это может быть ранним симптомом заболевания. Следует также наблюдать за позой и движениями животного — неестественная скованность или постоянное стремление принять определенное положение нередко свидетельствуют о болевых ощущениях.

«Учащенное или затрудненное мочеиспускание, появление крови в моче или кале, диарея или запор требуют немедленного реагирования. Регулярная проверка лотка или места выгула поможет вовремя заметить тревожные признаки», — сказала Меликова.

Важным элементом контроля здоровья является регулярное взвешивание — рекомендуется проводить его не реже одного раза в месяц. Необъяснимая потеря или набор веса, превышающие 5% от общей массы тела, — серьезный повод для визита к специалисту. Для мелких пород допустимы колебания в пределах 200–300 граммов, для крупных — не более 1–1,5 кг.

«Основой профилактики заболеваний является комплексный подход. Сбалансированное питание, соответствующее видовым, возрастным и породным особенностям, формирует фундамент здоровья питомца. Не менее важны регулярные профилактические осмотры у ветеринара — для животных до 5 лет рекомендуется посещать врача не реже 1 раза в год, для питомцев старше 5 лет — не реже 2 раз в год или при появлении любых симптомов и изменений в поведении. Особое значение имеет строгое соблюдение графика вакцинации, включающего обязательные прививки против бешенства и других опасных инфекций, эффективность которых подтверждена международными исследованиями», — объяснила специалист.

Многие владельцы допускают распространенные ошибки в уходе за своим любимцем, что часто приводит к печальным последствиям. Наиболее опасным является самолечение, особенно применение человеческих лекарственных препаратов для лечения животных — для кошек это может быть смертельно из-за особенностей их метаболизма.

«Не менее важно создание безопасной среды обитания — регулярные обработки от паразитов, контроль качества воды и ограничение доступа к потенциально опасным веществам значительно снижают риски для здоровья питомца», — резюмировала она.