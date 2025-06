Сколько живут миттельшнауцеры и как увеличить их продолжительность жизни

«Миттельшнауцер – собака средних размеров, выведенная в Германии, и, вероятно, имеющая очень древнее происхождение. Таких питомцев относят к рабочим, но чаще заводят как домашних любимцев. Они выглядят крепкими, коренастыми, особенно благодаря жесткой густой шерсти, формирующей на морде бородку и усы, доброжелательны и преданы хозяину», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

Ответственные владельцы всегда стараются узнать о том, как наилучшим образом организовать уход за питомцем, поэтому мы собрали в нашей статье основную информацию о том, сколько живут миттельшнауцеры, какая у них средняя продолжительность жизни, отличается ли она у мальчиков и девочек, и как повлиять на нее.

По каким признакам можно узнать возраст собаки?

Прожитые годы оставляют отпечаток не только на внешности людей, домашние питомцы тоже изменяются. Некоторые признаки позволяют с довольно высокой точностью установить, сколько лет вашему любимцу. В большинстве случаев это не требуется – если вы покупаете щенка у надежного заводчика, дата его рождения будет указана в документах, но иногда такая необходимость возникает.

Определить возраст позволяют следующие признаки:

Зубы – у щенков до 4-5 месяцев они молочные, полностью прорезаются примерно к 11 неделям, а перед тем, как выпасть, выглядят тонкими и редкими. Все постоянные зубы вырастают к 8 месяцам. Со временем они понемногу утрачивают белизну и стираются, к 5 годам становятся желтоватыми, после 8 лет клыки заметно укорачиваются, порой до одного уровня с другими зубами.

Шерсть – у пожилых животных она более грубая, тусклая, появляются седые волоски, окрас может стать темнее.

Поведение – к старости питомцы выглядят спокойнее, меньше реагируют на различные раздражители, такие как другие собаки или шум на улице, реже играют, больше спят.

Также можно ориентироваться на общее впечатление – у молодых животных вид энергичный, взгляд живой и заинтересованный, они активнее, пожилые кажутся флегматичными, имеют склонность к полноте, выражение глаз умиротворенное, иногда они мутнеют из-за катаракты.

Все эти проявления в достаточной степени субъективны, зависят от ухода за собакой и породных особенностей.

Какие факторы влияют положительно или негативно?

На продолжительности жизни миттельшнауцеров благоприятно сказываются хорошие условия содержания и правильный уход:

Физические нагрузки – это активная порода, ей необходимы регулярные прогулки, занятия спортом, поддерживающие хорошую форму и снижающие вероятность ожирения.

Гигиена – шерсть нужно вычесывать и тримминговать, так как она жесткая, время от времени делать стрижки. Важно также следить за состоянием ушей, когтей и зубов.

Сбалансированный рацион – кормление, соответствующее возрастным потребностям, обеспечит любимца важными питательными веществами и может положительно влиять на то, как долго проживет миттельшнауцер.

Соблюдение правил племенной работы – подбор родительских пар и тестирование на распространенные заболевания снижает вероятность их передачи потомству.

Отразиться на здоровье собаки нежелательным образом могут:

Неподходящий рацион – провоцирует ожирение, недостаток нутриентов.

Отсутствие контроля со стороны ветеринара – несоблюдение графика вакцинаций, диспансеризаций и обработок от паразитов.

Недостаточные физические нагрузки – для такой породы это неприемлемо.

Неподходящие условия содержания – эта собака для квартиры или дома, а не вольера, поскольку очень подвижна и общительна, также есть риск переохлаждения после стрижки.

Сколько лет живут миттельшнауцеры?

Эта порода относится к средним по размеру, поэтому ее максимальный возраст потенциально может оказаться более высоким, чем у крупных собак, например, мастифов, так как породы небольшого размера обычно живут дольше.

Остальные шнауцеры (все они имеют отдельные стандарты экстерьера) отличаются не меньшим долголетием, но бывают предрасположены к другим осложнениям, это следует учитывать.

Средняя продолжительность жизни миттельшнауцера – 13-16 лет.

Половая принадлежность собаки не влияет на это напрямую, но могут негативно сказываться заболевания мочеполовой системы, а также конфликтное поведение по отношению к сородичам. Его проявляют как кобели, так и самки, особенно при течке.

Миттельшнауцеры по характеру, как правило, покладисты и не склонны к конфликтам, но способны затевать их под воздействием гормонов или из-за неправильного воспитания. Социализация и позитивный опыт общения с собаками в раннем возрасте важны для адаптации питомца.

Положительное влияние оказывает кастрация – после нее животные не только становятся спокойнее, но и защищены от заболеваний половых органов и незапланированной беременности. Если вы – хозяин племенной суки и планируете получать от нее щенков – в периоды течек избегайте контактов с чужими питомцами.

Главное, что сказывается на том, сколько живут миттельшнауцеры, это внимание и забота владельца, именно от них зависит их благополучие. Важно помнить, что может нанести собаке вред и избегать этого, следить за состоянием ее здоровья, ухаживать, регулярно выгуливать, посещать ветеринара, не пропускать вакцинацию.

Сколько лет вашему питомцу по человеческим меркам?

Сравнить возраст человека и собаки позволяют многие методы, один из них – Клайбера, который опирается на разницу в процессах взросления и старения, отмеченную у крупных и мелких пород, он считается наиболее точным.

Возраст питомца — 1. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 15.

Возраст питомца — 2. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 24.

Возраст питомца — 3. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 29.

Возраст питомца — 4. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 34.

Возраст питомца — 5. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 37.

Возраст питомца — 6. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 42.

Возраст питомца — 7. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 47.

Возраст питомца — 8. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 51.

Возраст питомца — 9. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 56.

Возраст питомца — 10. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 60.

Возраст питомца — 11. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 65.

Возраст питомца — 12. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 69.

Возраст питомца — 13. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 74.

Возраст питомца — 14. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 78.

Возраст питомца — 15. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 83.

Возраст питомца — 16. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 87.

Как продлить жизнь питомца – советы специалистов

Не все, что влияет на любимцев, удается напрямую контролировать, например, владелец никак не сумеет воздействовать на наличие у животного наследственных заболеваний, но многие другие факторы можно улучшить:

Для миттельшнауцеров предпочтительно содержание в домашних условиях, сырость и переохлаждение негативно отражаются на том, сколько живут эти собаки. К тому же они чрезвычайно подвижны и нуждаются в общении с владельцем. Вольер приемлем в тех случаях, когда он надежно утеплен, защищен от дождя, а питомцы могут свободно бегать по двору. После стрижки их нежелательно оставлять надолго на улице, так как высок риск переохлаждения.

Нужно регулярно выгуливать собаку, заниматься с ней спортом, чтобы поддерживать в хорошей физической форме. Миттельшнауцерам отлично подходят такие дисциплины, как аджилити или фрисби.

Важна ежегодная диспансеризация – осмотр у ветеринара и базовое обследование в соответствии с возрастом ( анализы крови, мочи, УЗИ брюшной полости), а также прививки и обработка от паразитов – клещей, глистов, блох.

Следите за чистотой шерсти собаки, вычесывайте и триммингуйте ее в груминг-салоне или самостоятельно, протирайте бородку и усы после еды, в противном случае возрастает вероятность развития дерматита.

Питание должно быть сбалансированным и соответствующим возрастным особенностям.

Организация правильного ухода не дает абсолютной гарантии долголетия питомца, но значительно снижает риски и улучшает прогноз.

Болезни, встречающиеся у собак этой породы

Как и любые питомцы, миттельшнауцеры порой сталкиваются с рядом осложнений.

Чаще всего у них отмечаются:

Нарушения, связанные с неправильным обменом веществ – например, сахарный диабет, или панкреатит.

Ожирение – становится следствием избыточного кормления. Увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат.

Дисплазия тазобедренных суставов – врожденная аномалия развития костной и хрящевой тканей, может усугубляться из-за нежелательных факторов – лишнего веса, высоких физических нагрузок.

Гипотиреоз – недостаток гормонов щитовидной железы.

Дилатационная кардиомиопатия – предрасположенность обусловлена наследственностью, болезнь связана с деформацией участков сердца.

Эти и другие возможные отклонения могут прямо отражаться на том, как долго живут миттельшнауцеры, или причинять животным существенный дискомфорт.

Главное

Таких питомцев иногда считают не самостоятельной породой, а разновидностью, ее ближайшие сородичи – более мелкий цвергшнауцер и крупный ризеншнауцер, но у них отдельные стандарты. Сроки жизни шнауцеров разных размеров отличаются.

Собака среднего размера имеет ожидаемую продолжительность жизни выше среднего порога – до 16 лет.

У миттельшнауцеров имеется предрасположенность к заболеваниям, в том числе наследственным, которые могут негативно отразиться на сроке их жизни. Это гипотиреоз, ожирение, дисплазия, нарушение обмена веществ.

На продолжительность жизни питомца положительно влияют правильный уход, сбалансированное питание, регулярные физические нагрузки, ежегодная диспансеризация, соблюдение норм разведения.

Возраст собаки можно сравнить с человеческим. Есть мнение, что первый год животного приравнивается к 15 у людей.

Ответы на часто задаваемые вопросы

До скольких лет живет миттельшнауцер при правильном уходе?

Максимальный возраст этой породы – 13-16 лет, что немного больше среднего показателя для собак. Однако это лишь примерные рамки, на долголетии любимцев сказывается целый ряд факторов. При систематическом контроле над теми из них, что зависят от владельца, любимец сможет остаться рядом с человеком дольше указанного срока.

