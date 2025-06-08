Юрист оценил эффективность новых критериев неиспользования участков

В перечень входят наличие мусора и сорняков.

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Чаще речь идёт о старых наделах, доставшихся по наследству. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился земельный юрист Кирилл Воробьёв.

«Да, конечно же, это ничего не решит. Потому что тут вопрос заключается в том, что всегда была статья действующая об изъятии. Она всегда работала. Вопрос заключается в том, что государству заросшие участки особо-то не нужны. Государство изымает, когда участки, например, нужны для строительства трасс или ещё каких-то объектов. То есть те места, которые выгодны. А, условно говоря, какой-то СНТ где-нибудь в регионе, где очень много этих участков, да просто у администрации сил нет с этим бороться. Это же нужно достаточно большой коллектив юристов иметь. А вот эти дополнительные параметры, ну, может быть, кого-нибудь стимулируют. Тут мне, честно говоря, сложно сказать. Но опять же, стоит понимать, что человек, который реально купил участок, не получил его там в советское время в наследство, а купил, то он никогда его не забросит, ну, очень маленькая вероятность».

Ранее стало известно, что мусор, сорняки и разруха будут считаться признаками неосвоения дачных земель. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 сентября и будет действовать шесть лет.