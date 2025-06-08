Pinterest назвал главные тренды лета 2025 года

Pinterest опубликовал отчет о летних трендах 2025 года — они основаны на анализе пользовательских поисков и сохраняемой визуальной информации. Исследование выявило главные культурные и потребительские паттерны, набирающие популярность на платформе.

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Одной из главных неожиданностей стало взрывное возрождение «aesthetic Martha Stewart» — направление, вдохновленное дачной жизнью, домашним уютом, кулинарией и декоративным огородничеством. Поисковые запросы на эту тему выросли более чем на 2 800 %. Пользователи ищут идеи для курятников, летней заготовки, фермерской посуды и рецептов в духе «от грядки до стола».

Растет и интерес к эстетике фермерских домов: винтажная утварь, деревенский текстиль, интерьеры с патиной и ощущением «антикварной жизни». В целом отчет демонстрирует тенденцию к «цифровой детоксикации» и возвращению к корням — от живой природы до физического труда.

В моде возвращаются crochet boho, натуральные оттенки, холодные тона в макияже и астрологические мотивы в нейл-дизайне и косметике. Новое поколение делает выбор в пользу спокойной, самобытной и осмысленной эстетики.

По мнению команды Pinterest, лето-2025 — это возвращение к подлинности, ностальгии и сенсорной реальности: