Какие ошибки могут погубить спатифиллум

Спатифиллум красивое комнатное растение с элегантными белыми цветами и крупными глянцевыми листьями. Чтобы продлить его цветение, важно выбрать правильное место в доме. Эксперты по комнатным растениям предупреждают: некоторые места категорически не подходят для спатифиллума и могут привести к увяданию, отсутствию цветения или даже гибели растения.

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Горшок со спатифиллумом не стоит ставить на подоконнике, куда попадает много солнечного цвета. Это растение, произрастающее в тропических лесах, предпочитает рассеянный свет. А солнце может обжечь его листья.

Хотя растение терпимо к недостатку света, в темном углу оно перестает цвести, листва тускнеет, а риск корневой гнили возрастает из-за застоя влаги. Спатифиллум способен выжить в этом месте, но его листва может пожелтеть.

Домашнему цветку будет некомфортно в продуваемом месте. Сквозняки и низкая влажность приводят к сухости кончиков листьев. Идеальная температура для спатифиллума 18 29 градусов тепла, а влажность можно поддерживать с помощью поддона с камушками и водой или опрыскивания. Если растению не хватает влаги, кончики его листьев, либо листья полностью становятся коричневыми.

Спатифиллум не стоит оставлять в проходной зоне. Нежные листья и цветы легко повреждаются при случайном контакте. Также важно держать растение подальше от кошек, так как оно токсично для них.

Не следует ставить спатифиллум рядом с солнцелюбивыми растениями, например, с суккулентами или юкками, а также вьющимися видами, которым требуется яркий свет. Лучшие соседи для спатифиллума комнатные папоротники и потосы, предпочитающие аналогичные условия.

Согласно фэншуй, спатифиллум символизирует гармонию и приносит положительную энергию в пространство вокруг себя. Лучшие места для него прихожая, гостиная или кабинет, пишет Homes Gardens.

Ранее специалисты дали советы, как ухаживать за орхидеями, чтобы они дольше радовали своей красотой. Эти цветы требуют яркого рассеянного света 10-12 часов в сутки, но прямые солнечные лучи им противопоказаны.