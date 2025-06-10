Сколько живут ксолоитцкуинтли в домашних условиях – продолжительность жизни породы и как ее продлить
«Ксолоитцкуинтли, также известные как ксоло, или мексиканские голые собаки, считаются одной из старейших в мире пород. Археологические находки позволяют утверждать, что они обитали на территории Южной Америки 3000-5000 лет назад. В настоящее время такие питомцы являются национальным достоянием Мексики», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.
В нашей статье вы сможете найти основную информацию о том, сколько живут ксолоитцкуинтли, какие факторы влияют на их среднюю продолжительность жизни, и отличается ли она у мальчиков и девочек. Также мы расскажем о болезнях, которые отмечаются у породы, и правильном уходе за ней в зависимости от разновидности.
Как определить возраст собаки?
От того, сколько лет вашему питомцу, зависит, какой рацион ему необходим, правила ухода, степень уязвимости перед заболеваниями. Если любимец взят не у заводчика, а из приюта или у другого хозяина, то его прошлое не всегда известно, и бывает необходимо определить возраст.
Точную диагностику проводят в ветклинике, но примерные рамки можно определить самостоятельно, опираясь на внешние признаки.
Важнейшим из них является состояние зубов. У голых собак допускается отсутствие или вывернутое положение некоторых, иногда даже клыков, это никак не влияет на то, как долго живут ксолоитцкуинтли и их здоровье. По количеству и внешнему виду молочных зубов определяют стадию роста щенка. После смены на постоянные учитывают степень истирания и цвет эмали. Заметная желтизна и притупившиеся клыки говорят о том, что собаке не менее 5 лет, впоследствии эти проявления усиливаются.
Шерсть – достаточно надежный ориентир, но для ксолоитцкуинтли практически бесполезный, так как короткий гладкий ворс есть только у одной разновидности. К старости в нем появляется седина, а природный блеск тускнеет.
Общее впечатление также служит надежным критерием. У молодых питомцев фигура подтянутая, они энергичнее, эмоциональнее, у пожилых мышцы теряют тонус, становится заметным их провисание на отдельных участках, походка более степенная, они слабее реагируют на раздражители, реже играют, больше спят.
Все эти признаки проявляются в разной степени в зависимости от условий содержания собаки.
Какие факторы могут повлиять на срок жизни
На этот показатель воздействуют не только породная принадлежность и индивидуальные особенности организма, но и ряд внешних факторов, которые владелец может контролировать.
К ним относятся:
- Эмоциональный фон – негативное влияние на продолжительность жизни ксолоитцкуинтли оказывают стрессы. Игры, позитивный настрой и общение с хозяином, напротив, улучшают состояние любимца и способствуют долголетию.
- Кастрация – желательна для особей, не участвующих в племенном разведении, защищает их от ряда заболеваний мочеполовой сферы.
- Правильное питание – состав и энергетическая ценность пищи должны соответствовать возрасту и физическим нагрузкам, ожирение, истощение или недостаток важных веществ плохо влияют на срок жизни ксолоитцкуинтли.
- Защита от погодных условий – так как почти все представители породы лишены шерстного покрова, для них небезопасны сквозняки, переохлаждение и солнечные лучи. Следует позаботиться о теплой одежде зимой и защите от ультрафиолета в летние месяцы.
- Вакцинация – защищает от распространенных заболеваний.
- Обработка от паразитов – снижает риск заражения глистами и инфекций, переносимых клещами и блохами.
- Ежегодная диспансеризация – осмотр у ветеринара и обследование, в том числе анализы, УЗИ и т.п., в зависимости от состояния собаки считаются необходимыми.
Сколько лет в норме живут ксолоитцкуинтли?
Разновидности этой породы отличаются не только наличием или отсутствием шерсти, но и размерами, из-за этого они взрослеют и стареют с разной скоростью. Наибольшим долголетием выделяются самые маленькие ксоло, вырастающие до 25-35 см, средние и крупные, достигающие, соответственно, 45 и 60 см, уступают им. Наличие или отсутствие меха никак не влияет на максимальный возраст, лишь на особенности ухода за собакой.
Продолжительность жизни ксолоитцкуинтли колеблется от 12-15 до 13-18 лет.
Пол питомца на его потенциальное долголетие не влияет. Негативно сказаться на здоровье любимца могут болезни репродуктивных органов или конфликты с другими собаками из-за полового влечения. У кобелей оно проявляется постоянно, у сук – преимущественно при течках. Самцы и самки под влиянием гормонов принимают чужих питомцев за соперников.
Избежать нежелательных последствий, в том числе незапланированной вязки и беременности, помогает кастрация. Такая процедура рекомендована для животных, не участвующих в племенном разведении.
За свою жизнь собаки проходят 3 этапа. Первый – от рождения до 1,5 лет, щенок растет, формируется его организм и психика, это время оптимально для обучения и социализации. Второй – зрелость, ярко выраженных изменений в организме не происходит, период наивысшей активности, как физической, так и репродуктивной. Третий этап – старость, условно она начинается с 8 лет, в этом возрасте собак исключают из разведения, они считаются более уязвимыми, подверженными заболеваниям, а потому нуждаются в повышенном внимании.
Сопоставляем возраст человека и собаки
Многим хозяевам интересно узнать, сколько лет питомцу по человеческим меркам. Существуют разные методики, позволяющие сопоставить возрастные показатели, все они имеют небольшие расхождения, но позволяют увидеть примерную картину.
- Возраст питомца – 1. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 15.
- Возраст питомца – 2. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 24.
- Возраст питомца – 3. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 29.
- Возраст питомца – 4. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 32.
- Возраст питомца – 5. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 36.
- Возраст питомца – 6. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 42.
- Возраст питомца – 7. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 48.
- Возраст питомца – 8. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 51.
- Возраст питомца – 9. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 56.
- Возраст питомца – 10. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 60.
- Возраст питомца – 11. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 65.
- Возраст питомца – 12. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 69.
- Возраст питомца – 13. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 74.
- Возраст питомца – 14. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 78.
- Возраст питомца – 15. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 83.
- Возраст питомца – 16. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 87.
- Возраст питомца – 17. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 91.
- Возраст питомца – 18. Соответствующий ему возраст человека (в годах) – 95.
Какие меры помогают продлить жизнь собаке?
Чтобы повлиять на состояние любимца положительно, необходимо обеспечить оптимальный уход в соответствии с породными особенностями.
Так как из-за отсутствия шерсти ксолоитцкуинтли остро реагируют на холод и жару, содержать их можно только в домашних условиях, любые другие негативно влияют на то, сколько живут питомцы. Для прогулок в холодный сезон им понадобится теплая одежда и обувь, летом голым собакам нужны средства для кожи, защищающие от солнечных лучей. Существуют также летние костюмы для животных. Питомца следует беречь от сквозняков.
Правильный уход заключается в подборе сбалансированного питания и проведении гигиенических процедур. Ксоло требуется пища, содержащая все необходимые вещества в оптимальном объеме. Их регулярно осматривают на предмет покраснений кожи и т.п. Уши и зубы важно аккуратно чистить, когти – подстригать.
Важны как посещения ветеринара для осмотра и, при необходимости, обследования, так и прививки и обработка от паразитов.
Какие заболевания могут отмечаться у породы?
Генетических нарушений у ксолоитцкуинтли немного, это весьма здоровые собаки, но при допуске в разведение их проверяют на отклонения, которые передаются потомству:
- Злокачественная гипертермия – резкое неконтролируемое повышение температуры тела из-за стресса, жары, физической активности, ряда лекарств и других раздражителей.
- Гиперурикозурия – неправильный обмен мочевой кислоты, может привести к образованию камней.
- Прогрессирующая атрофия сетчатки – слепота из-за разрушения внутреннего слоя глаз с фоторецепторами, отвечающими за цвето- и светочувствительность.
Среди заболеваний, развивающихся из-за внешних воздействий, не замечено влияющих на то, сколько живут ксолоитцкуинтли, но они доставляют дискомфорт.
Выделяют следующие:
- Поражения кожного покрова – из-за отсутствия шерсти высок риск солнечных ожогов, также отмечаются дерматиты, язвочки, они возникают при несоблюдении правил гигиены.
- Мелкие травмы – занозы, порезы, ушибы, их собаки получают на прогулке или во время игры, владельцу желательно всегда иметь при себе аптечку.
- Зубной камень и налет – бывает чаще у голой разновидности из-за особенностей строения челюсти.
Не стоит забывать, что у породы могут возникать общие для всех собак осложнения: хроническая болезнь почек, инфекции, новообразования, проблемы с пищеварением.
Главное
- Ксолоитцкуинтли – очень древняя порода, имеющая несколько разновидностей, они отличаются не только размерами, но и наличием шерстного покрова, самые маленькие обычно живут дольше крупных.
- Средняя продолжительность жизни собак – 12-15 лет.
- Внешние признаки (цвет шерсти, состояние зубов, тонус мышц) позволяют определить, сколько лет собаке, но степень их выраженности зависит от ухода.
- Способствовать долголетию любимца могут хорошие условия содержания, правильное питание, мониторинг здоровья, прививки и обработки от паразитов.
- Возраст питомцев можно сопоставить с человеческим, при этом первый год их жизни будет равен 15 годам, а последующие – 4-5.
- У породы отмечается предрасположенность к ряду заболеваний. Среди них выделяют кожные болезни и проблемы с зубами.
Ответы на часто задаваемые вопросы
До скольких лет обычно живут ксолоитцкуинтли?
Эти собаки, как правило, отличаются долголетием, они достигают возраста от 12 до 15 лет, а многие способны прожить гораздо дольше. В первую очередь это касается маленьких разновидностей, которые находятся рядом с хозяевами и после 18 лет. В значительной степени это зависит от правильного ухода, ветеринарного контроля и внимания владельца.
Источники:
- Стандарт породы ксолоитцкуинтли FCI.
- Spadafori G. «Dogs For Dummies», 2019.