Агроном рассказала, как раз и навсегда уничтожить вредителей на грядках

Опытный новосибирский агроном Людмила Шубина поделилась методами борьбы с огородными вредителями. Тля, муравьи и почковый клещ представляют серьезную угрозу для садовых насаждений. Шубина дала рекомендации по сохранению урожая.

Тля повреждает овощи, фруктовые деревья и кустарники, а также розы. Ее воздействие приводит к деформации листьев и стеблей, что может закончиться гибелью растения. Часто тля появляется одновременно с муравьями, поэтому начинать борьбу следует с уничтожения муравьев. Агроном советует применять борную кислоту против муравьев. Затем тлю можно просто смыть струей воды, пишет КП-Новосибирск.

Для изготовления ловушек для муравьев рекомендуется смешивать борную кислоту с мясокостной мукой. Из этой смеси формируют небольшие шарики и размещают их в местах скопления насекомых. Муравьи переносят эту приманку в муравейник, где находится матка, что прекращает откладывание яиц и приводит к исчезновению всей колонии.

Почковый клещ обычно поражает черную смородину. Для избавления от него необходимо вручную удалять вздувшиеся почки с веток и уничтожать их путем сжигания. Этот способ является эффективным методом борьбы с данными вредителями.