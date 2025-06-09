Почему кошкам нельзя давать молоко

Популярный образ кошки, лакающей молоко из блюдца, может быть опасным заблуждением. Как объяснила Джулия Хеннинг, эксперт из Школы зоотехники и ветеринарии Университета Аделаиды, взрослые кошки физиологически не приспособлены к перевариванию молока.

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После отлучения от материнского молока в 6-12 недель у кошек перестаёт вырабатываться фермент лактаза, необходимый для расщепления лактозы. Коровье молоко содержит значительно больше лактозы, чем кошачье, что приводит к вздутию живота, болям, рвоте и диарее.

Хронические расстройства пищеварения могут вызвать обезвоживание и истощение, представляя реальную угрозу для жизни питомца, отметил эксперт.

Молочные продукты не являются естественной частью рациона кошек. Хотя им может нравиться вкус, молоко, скорее всего, вызовет у вашего пушистого друга дискомфорт и проблемы со здоровьем, поэтому лучше его полностью исключить.