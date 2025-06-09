Агроном рассказал, как вырастить картофель из семян

Картофель можно сажать не только клубнями, но и семенами, извлеченными из ягод. Об этом в эфире телеканала «ДОН 24» рассказал Владимир Косов, агроном донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК».

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«Картофель отцвел, образуется ягодка. Потом ягодки созрели. К уборке приступаем, как только они высохли; разрезаем, достаем из них семена», — перечисляет Владимир Косов порядок действий.

Затем, чтобы семена проклюнулись, их следует замочить. Эту работу агроном провел еще в феврале.

После растение высаживается (как томат) в обычный для картофеля срок. Урожай следует ждать к июлю. Агроном предполагает, что размер клубней картофеля, посаженного таким способом, может стать примерно с гусиное яйцо.

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