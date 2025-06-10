Кинолог высказался о стрижке собак летом

О правильной стрижке собак летом высказался в беседе с «Мослентой» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Первой ошибкой он назвал бритье наголо, отметив, что это может серьезно навредить собаке.

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«Их кожа не приспособлена к прямым солнечным лучам. От перегрева животных защищает остевой волос. Лишая питомца шерстяного покрова, он рискует получить тепловой удар или даже ожог. По той же логике голым породам в жару даже понадобится лёгкая одежда», — подчеркнул специалист.

Кинолог отметил, что собакам разных пород требуется особый уход за шерстью. Одних достаточно просто вычесывать летом, другим, с густой и длинной шерстью, нужна лишь коррекция. Профессиональный грумер должен знать все породные тонкости и подсказать правила летнего ухода за вашей собакой, добавил Голубев. Если специалист соглашается брить питомца или делать летом фигурную стрижку — это признак его непрофессионализма.

«Ориентируясь на человеческие особенности, хозяева иногда пытаются охладить собаку в жару, обливая ее водой. Это неэффективно: шерсть создает эффект парника, и животному становится хуже. Достаточно смачивать водой лапы и нос, а также чаще поить питомца», — продолжил он.

В жаркую погоду эксперт рекомендует избегать нахождения животного под прямыми солнечными лучами и следить за тем, чтобы питомец не обезвоживался.

Ранее Владимир Голубев рассказал о приучении собаки к купанию.