Как можно использовать уксус в хозяйстве

Наверное, у каждой хозяйки на кухне стоит бутылочка с уксусом. Он отлично подходит для приготовления различных блюд и незаменим для заготовок и маринадов. Но эту кислоту можно использовать не только для готовки, она может стать вашим секретным помощником в решении неожиданных бытовых задач. Вот несколько способов применения уксуса.

1. Уборка

Чистка поверхностей — разбавьте 1 часть уксуса с 1 частью воды и протрите поверхности на кухне и в ванной. Также можно смешать уксус с содой до образования пасты и нанести на загрязненные поверхности (плитка, раковина). Оставьте на 15 минут, затем смойте.

Удаление запахов — уксус помогает нейтрализовать неприятные запахи. Оставьте открытую емкость с уксусом в комнате на ночь. Или добавить его в стиральную машину вместо кондиционера.

Очистка стекол — разбавьте уксус в воде (1:1) и промойте раствором окна и зеркала. Разводов не останется.

Очистка душевой лейки — замочите лейку в растворе уксуса и воды (1:1) на несколько часов. Это поможет удалить известковый налет и улучшить напор воды.

Чистка микроволновки — разбавьте уксус в воде (1:1) и поставьте емкость в печь. Включите микроволновку на несколько минут, чтобы пар размягчил загрязнения. После этого просто протрите внутренние стенки.

2. Устранение пятен

От пота — нанесите уксус на пятно на одежде, оставьте ненадолго, затем постирайте вещь или отправьте ее в стиральную машину.

От вина — нанесите уксус на свежие пятна от вина, он поможет нейтрализовать цвет.

На коврах — разведите уксус с водой и используйте для удаления пятен с ковров.

От ягод — смочите уксусом ткань и очистите руки от цветных пятен.

3. Здоровье и красота

Уход за кожей — разбавьте уксус с водой (1:4) и используйте раствор как тонер для лица. Он отлично отшелушивает кожу, восстанавливает баланс рН и борется с бактериями.

Уход за волосами — разбавьте 1 ст. л. уксуса в 1 л воды и ополосните волосы. Жидкость помогает удалить остатки средств для укладки, придает блеск волосам и делает их послушными.

Устранение перхоти — полоскание волос уксусом может также помочь при проблемах с перхотью.

От боли в мышцах — если потянули мышцу, разведите 1 ст. л. уксуса в 100 мл воды, смочите жидкостью кусок ткани и приложите на больное место на 30 минут.

Устранение боли в горле — приготовьте раствор из 100 мл воды и 1 ч. л. уксуса, поласкайте горло каждые 2—3 часа.

Избавление от трещин на руках — смешайте любимый крем для рук с 1 ч. л. уксуса. Каждый вечер перед сном втирайте средство в кожу.

Избавление от лишнего жира на животе — разведите уксус в воде (1:3), смочите кусок ткани и приложите к проблемным местам. Оберните место пищевой пленкой и оставьте на 30 минут, затем смойте водой.

4. Садоводство

Удобрение — разбавьте уксус с водой и поливайте растения. Процедуру проводите каждые 7—10 дней.

Средство от вредителей — разведите 100—150 мл уксуса в ведре воды и опрыскайте пораженные растения. Раствор защитит от колорадского жука, тли, гусениц-капустниц, мух-вредителей.

Протравливание семян — чтобы ускорить прорастание семян, разведите 1 часть уксуса в 9 частях воды. Смочите раствором марлю или ткань и заверните в нее семена. Время обработки зависит от культуры. Например, семена петрушки и моркови нужно держать 24 часа, а огурцов и кабачков — 8 часов.

Борьба с сорняками — в горячую воду добавьте 75 мл уксуса, 40 г соли и 1 ст. л. жидкого мыла. Остудите и опрыскайте сорняки.

Защита от мышей — эти грызуны хоть и всеядны, но запах уксуса не переносят. Расставьте в помещении открытые емкости с уксусом. Или скатайте шарики из муки и уксуса и разложите в местах обитания мышей.

5. Другие применения