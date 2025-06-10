Подмосковным садоводам рассказали о тонкостях посадки помидоров в открытый грунт
У опытных огородников имеется своя система, регламентирующая наиболее эффективные критерии посадки томатной рассады в открытый грунт. Здесь важно все — дата, место, погода, температура почвы и даже время суток. Только при соблюдении всех этих условий помидоры начнут быстро расти, а их стресс, вызванный пересадкой, будет сведен к минимуму. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
К основополагающим факторам успешного роста томатной рассады вне парников и теплиц специалисты называют подготовку растений к переезду на грунт, поскольку резкий выход из зоны комфорта, при котором растения содержатся в доме, наносит им ощутимый стресс. Поэтому для минимизации его последствий следует уже за пару недель до предполагаемой пересадки «закаливать» рассаду, выставляя ее в тень на улицу на 1-2 часа и ежедневно увеличивая этот временной интервал до полных суток.
Следующим важным моментом является подготовка грядок, которые лучше расположить в наиболее освещенном месте сада, защищенном от ветра с севера и востока забором или крупными растениями.
«Обратите внимание на севооборот. Идеальные предшественники для томатов – огурцы, кабачки, тыквы, морковь, лук, различные сидераты. Категорически избегайте мест, где в предыдущие 3-4 года росли другие пасленовые культуры: сами томаты, картофель, перец, баклажаны. Это поможет избежать накопления общих болезней и вредителей в почве», - напоминает издание, добавляя, что в выращивании томатов нет мелочей и хороший урожай можно получить при соблюдении многих правил их выращивания, среди которых не только своевременность посадки, но и рыхление грунта, внесение удобрений, грамотный полив и мульчирование.