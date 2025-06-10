Садоводам рассказали о тонкостях посадки помидоров в открытый грунт

У опытных огородников имеется своя система, регламентирующая наиболее эффективные критерии посадки томатной рассады в открытый грунт. Здесь важно все — дата, место, погода, температура почвы и даже время суток. Только при соблюдении всех этих условий помидоры начнут быстро расти, а их стресс, вызванный пересадкой, будет сведен к минимуму. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

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К основополагающим факторам успешного роста томатной рассады вне парников и теплиц специалисты называют подготовку растений к переезду на грунт, поскольку резкий выход из зоны комфорта, при котором растения содержатся в доме, наносит им ощутимый стресс. Поэтому для минимизации его последствий следует уже за пару недель до предполагаемой пересадки «закаливать» рассаду, выставляя ее в тень на улицу на 1-2 часа и ежедневно увеличивая этот временной интервал до полных суток.

Следующим важным моментом является подготовка грядок, которые лучше расположить в наиболее освещенном месте сада, защищенном от ветра с севера и востока забором или крупными растениями.