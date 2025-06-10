Что делать, если черешня начала засыхать после посадки

Если черешня начала засыхать в скором времени после посадки, вероятно, все дело в монилиозе – грибковом заболевании. В таких случаях Владимир Косов, агроном донского филиала ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции АПК», советует обработать дерево системным лекарственным препаратом – хорусом. Об этом он рассказал в эфире телеканала «ДОН 24».

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Своей проблемой поделилась жительница Гукова Валентина. Весной она посадила два саженца черешни разных сортов, высота деревьев – не более метра. Одно растение принялось. У второго набухли пучки и появились листья, но после оно резко начало засыхать.

«Это монилиоз, инфекция, распространяемая тлями, медяницами и другими листогрызущими. Даже нашими садоводами – некоторые берут и инструменты окунают в спирт вместо хлорного раствора», – объяснил Владимир Косов.

Монилиоз также известен как плодовая гниль. Он угрожает не только черешне, но и вишне, абрикосе, груше.

Обработку хорусом необходимо проводить за неделю до цветения и неделю после цветения, однако для профилактики есть смысл обработать и сейчас. Опрыскайте лекарством листья, залейте немного под кору. Также подойдут системные препараты, например БИ-58 и бордоская жидкость.

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