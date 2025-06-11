Дизайнер рассказала, как выбрать интерьерные часы

В современном интерьере выбор часов зависит от личных предпочтений, типа устройства и особенностей пространства. Механические, кварцевые и электронные модели предлагают широкий спектр дизайнов, что позволяет подобрать аксессуар для любого стиля помещения.

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Однако габариты часов играют важную роль: крупные напольные часы в стандартной кухне панельной пятиэтажки будут неудобны, тогда как в просторной гостиной с классическим оформлением они найдут своё место.

Сегодня часы в основном выполняют декоративную функцию, уступая в практичности гаджетам с цифровыми экранами, но именно они дополняют стиль и создают атмосферу в комнате.

Напольные часы в основном встречаются в просторных помещениях и интерьерах классического, кантри, прованс или шебби-шик стилей. Их лучше размещать в углах или у стены, чтобы они не мешали передвижению. Модели в ретростиле пользуются особой популярностью среди ценителей винтажного дизайна.

Настенные часы – наиболее универсальный вариант. Они не занимают много места и доступны в разнообразных дизайнах — от минималистичных классических моделей до сложных многоярусных конструкций. Такой аксессуар подойдёт для кухни, коридора, гостиной и других комнат, гармонично дополняя интерьер.

Настольные часы, как правило, сочетают в себе практичность и эстетику. Их часто размещают в спальне, детской или кабинете. В зависимости от стиля помещения выбирают электронные модели с подсветкой или классические механические будильники, гармонирующие с общей обстановкой.

Главный дизайнер Hoff Светлана Косарева отмечает РБК, что выбор часов по помещению также зависит от функционала и атмосферы. В спальне лучше использовать бесшумные модели без боя, чтобы не мешать отдыху. Гостиная предоставляет возможность сделать часы акцентом интерьера, выбирая яркие или минималистичные варианты в зависимости от общей цветовой гаммы. На кухне часы должны быть размещены так, чтобы не контактировать с влажными зонами и нагревательными приборами, например, над дверью или над обеденным столом. В детских комнатах стоит выбирать бесшумные и стилизованные часы с ярким декором, подходящим по возрасту. Для прихожей хорошо подходят компактные и выразительные модели, которые удобно использовать для контроля времени перед выходом из дома.

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