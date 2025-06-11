Названы рабочие методы борьбы с борщевиком

Эффективнее всего избавиться от борщевика помогут механическое удаление и использование гербицидов. Рабочие методы борьбы с ним назвал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с News.ru.

По словам парламентария, необходимо не давать семенам борщевика созревать, поскольку одно растение может дать до нескольких тысяч семян, которые сохраняют всхожесть годами. Он подчеркнул, что регулярный покос и выкапывание корней до цветения являются ключевыми действиями в борьбе с сорняком, а применять химические средства важно с осторожностью — иначе можно нанести вред другим растениям и почве.

«Лучше всего обратиться за консультацией к специалистам или организовать коллективную обработку территорий», — добавил депутат.

Ранее врач и эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филева напомнила, что в результате контакта с борщевиком Сосновского можно получить серьезные ожоги.