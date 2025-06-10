Как долго живут японские хины и чем они болеют

«‎Японские хины – древняя порода собак-компаньонов, они сформировались в Японии, но не являются ее аборигенными обитателями, так как их предки попали в страну из Китая и Индии. Это умные и уравновешенные питомцы, ласковые, без труда приспосабливаются к образу жизни хозяина, не стремятся контактировать с посторонними», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

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Чтобы помочь владельцам таких любимцев наилучшим образом организовать уход за ними, мы собрали основную информацию о том, сколько живут японские хины, какие факторы влияют на среднюю продолжительность их жизни, есть ли явные отличия между мальчиками и девочками и как соотнести возраст питомца с человеческим.

Как узнать, сколько лет любимцу?

Такой вопрос встает перед владельцами нечасто, обычно он связан с тем, что питомца взяли из приюта или купили взрослым, и точное число прожитых им лет неизвестно. Это важно знать, чтобы правильно ухаживать, подбирать лекарства и профилактические средства, оптимальный уровень физических нагрузок.

Установить точный возраст самостоятельно, без помощи ветеринара, непросто, но, опираясь на ряд критериев, можно определить примерные рамки. Не следует забывать, что эти проявления носят индивидуальный характер и во многом зависят от породных особенностей, условий проживания и общего состояния здоровья любимца, бывают выражены сильнее или слабее. Из-за этого они не всегда отражают реальный срок жизни любой породы, в том числе японского хина.

Лучше обратить внимание на зубы. Молочные полностью сменяются постоянными не раньше 8 месяцев, а начинают выпадать у щенка примерно в 4 месяца, и непосредственно перед этим кажутся слишком тонкими и редкими для его челюстей. Важный признак – цвет эмали, у молодых собак она белая, к 5 годам начинает желтеть. Степень стачивания зависит не только от возраста, но и от питания, однако в большинстве случаев у пожилых любимцев клыки сильно стерты, порой до одного размера с остальными зубами. После 10 лет укорачиваются и резцы, к тому же они могут выпадать.

Можно также присмотреться к общему виду животного – в первые годы жизни любимцы бодры и энергичны, их взгляд заинтересованный и живой. Примерно после 8 лет появляются признаки вялости, медлительности, чаще отмечается ожирение, шерсть тускнеет, становится более грубой, иногда темнеет окрас, появляется седина. Стареющие особи, как правило, спокойнее, меньше играют и больше спят.

Как повлиять на срок жизни собаки?

Несмотря на то, что не все факторы, отражающиеся на долголетии любимцев, например, наследственность, подлежат контролю, способствовать его увеличению можно и нужно.

Для этого нужно учесть следующее.

Брахицефалия. Одна из особенностей породы – укороченная морда и соответствующее строение дыхательных путей – узкие ноздри, короткое нёбо и т.п. В связи с этим собак берегут от больших нагрузок и перегрева.

Одна из особенностей породы – укороченная морда и соответствующее строение дыхательных путей – узкие ноздри, короткое нёбо и т.п. В связи с этим собак берегут от больших нагрузок и перегрева. Бережное обращение. Японские хины – хрупкие декоративные любимцы, которые живут рядом с людьми в коттеджах или квартирах, другие условия им не подходят. Обращаться с ними следует максимально бережно из-за риска травм. Если в доме есть дети, их нельзя оставлять наедине с собакой, но и отсутствие физической активности – негативный фактор. С компаньоном необходимо играть, гулять, позволять ему порезвиться на безопасном участке территории – во дворе или на специальной площадке, это снизит вероятность ожирения и будет способствовать долголетию.

Японские хины – хрупкие декоративные любимцы, которые живут рядом с людьми в коттеджах или квартирах, другие условия им не подходят. Обращаться с ними следует максимально бережно из-за риска травм. Если в доме есть дети, их нельзя оставлять наедине с собакой, но и отсутствие физической активности – негативный фактор. С компаньоном необходимо играть, гулять, позволять ему порезвиться на безопасном участке территории – во дворе или на специальной площадке, это снизит вероятность ожирения и будет способствовать долголетию. Травмы глаз. У хинов они большие и выпуклые, требуется соблюдать осторожность.

У хинов они большие и выпуклые, требуется соблюдать осторожность. Правильный уход. Он включает в себя сбалансированный рацион, вычесывание длинной шерсти, чистку ушей и зубов, укорачивание когтей и т.п.

Он включает в себя сбалансированный рацион, вычесывание длинной шерсти, чистку ушей и зубов, укорачивание когтей и т.п. Кастрация. Она желательна для животных, не участвующих в разведении, так как ограждает их от многих заболеваний.

Очень важно ежегодно посещать ветеринара для осмотра и обследования, вакцинировать любимца и обрабатывать от паразитов.

Сколько лет живут японские хины – ответ экспертов

Поскольку японские хины маленькие, они, как правило, отличаются значительным долголетием по сравнению с крупными собаками. Точная причина такого явления не установлена, существуют разные гипотезы, но связь с размером питомца прослеживается достаточно наглядно. Породы небольшого роста взрослеют постепенно, а стареют медленно.

Японские хины проживают три стадии. Щенки – от рождения до года-полутора, в этот период они активно растут и развиваются как физически, так и психологически. Взрослыми питомцы считаются до 8 лет, это время наибольшей активности, оно подходит для племенного разведения. После достижения указанного возраста собака считается пожилой, ей необходимо больше внимания и заботы из-за повышенной уязвимости и растущей склонности к заболеваниям.

Наиболее вероятная продолжительность жизни японского хина – 12-15 лет.

Однако это не предел, некоторые любимцы благополучно переходят рубеж 18 лет при правильном уходе и контроле со стороны хозяина и ветеринара.

Половая принадлежность сама по себе не влияет на этот показатель, но на нем могут негативно сказываться заболевания репродуктивных органов. С такого рода активностью связана конфликтность в отношении сородичей, у кобелей она проявляется постоянно, у сук – преимущественно во время течек, но иногда отмечается и в другие периоды. Такое поведение особенно опасно при встрече с большими собаками, поскольку японский хин – смелая порода и не будет считаться с размерами предполагаемого соперника. Избежать этого помогает кастрация, она желательна для питомцев, от которых не планируют получать потомство. Важную роль играют воспитание и социализация.

Увеличивают возможность потенциального долголетия хороший уход, бережное обращение, разумные физические нагрузки, правильное питание.

Сравниваем возраст владельца и питомца

Жизнь любимцев в несколько раз короче человеческой, но за небольшое количество лет компаньон успевает пройти все те же стадии, что и люди, это дает возможность соотнести годы владельца и собаки и получить примерно следующий результат:

Возраст питомца — 1. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 15.

Возраст питомца — 2. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 24.

Возраст питомца — 3. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 28.

Возраст питомца — 4. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 32.

Возраст питомца — 5. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 36.

Возраст питомца — 6. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 40.

Возраст питомца — 7. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 44.

Возраст питомца — 8. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 48.

Возраст питомца — 9. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 52.

Возраст питомца — 10. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 56.

Возраст питомца — 11. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 60.

Возраст питомца — 12. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 64.

Возраст питомца — 13. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 68.

Возраст питомца — 14. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 72.

Возраст питомца — 15. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 76.

Возраст питомца — 16. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 80.

Возраст питомца — 17. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 84.

Возраст питомца — 18. Соответствующий ему возраст человека (в годах) — 88.

Какие меры помогут увеличить срок жизни собаки?

Для этого важно знать особенности породы и следовать рекомендациям по уходу за ней:

Японский хин – компаньон, приспособленный исключительно к домашним условиям, любые другие крайне негативно отразятся на том, сколько он проживет.

Это брахицефальная порода с укороченными дыхательными путями, ее следует беречь от перегрева и высоких физических нагрузок.

Таким питомцам нужна разумная активность. Это могут быть игры, прогулки в парке.

За декоративными собаками нужно тщательно ухаживать – вычесывать, стричь когти, чистить уши, протирать глаза и т.п.

Грубость и наказания чреваты стрессом, ухудшением отношений с хозяином и самочувствия питомца.

Вакцинация, обработка от паразитов (клещей, блох, глистов) и ежегодная диспансеризация – непременные условия благополучия компаньона.

Чем могут болеть японские хины?

У породы отмечается предрасположенность к некоторым нарушениям, в том числе генетически обусловленным, поэтому при разведении важно тестировать родителей и правильно подбирать пары. Заболевания негативно сказываются на том, сколько живут японские хины.

Вот они:

Брахицефалический синдром – анатомические и функциональные нарушения дыхательных путей. Признаки – храп, затрудненное дыхание, особенно в жаркую погоду, кашель, повышенная утомляемость, без лечения появляются осложнения.

Эндокардиоз атриовентрикулярных клапанов – поражение сердца, чаще всего – митрального клапана.

Прогрессирующая атрофия сетчатки – разрушение внутреннего слоя глаз, содержащего фоторецепторы.

Катаракта – помутнение хрусталика и ухудшение зрения.

Вывих коленной чашечки (пателла) – имеет разную степень, от незначительной до тяжелой.

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса – частичное или полное омертвение головки бедренной кости.

Даже если то или иное осложнение не снижает продолжительность жизни, оно существенно ухудшает ее качество, необходимо своевременно оказывать собаке квалифицированную помощь.

Главное

Японские хины – декоративная порода. Их средняя продолжительность жизни – 12-15 лет. Определить возраст животного можно по состоянию зубов, шерсти, поведению.

Для долголетия таких питомцев очень важен правильный уход, благоприятный эмоциональный фон и комфортные условия содержания.

Эти собаки имеют предрасположенность к некоторым заболеваниям, в том числе связанным с брахицефалией – укороченной мордой и аномалиями строения дыхательных путей. У них обнаруживаются катаракта, атрофия сетчатки, поражения сердца, вывихи коленных чашечек.

Возраст питомца можно сопоставить с нашим. Есть мнение, что первый год жизни собаки равен 15 человеческим. Последующие – примерно четырем.

Ответы на часто задаваемые вопросы

До скольких лет обычно живут японские хины?

Представители этой породы радуют хозяев от 12 до 15 лет, это чуть выше среднего уровня, но для декоративных пород совсем не редкость. Отдельные любимцы достигают еще более почтенного возраста – 18 лет, если содержатся в оптимальных для себя условиях, не сталкиваются со стрессами. Именно от заботы и любви владельца во многом зависит продолжительность жизни японских хинов.

Источники:

Стандарт FCI. Японский хин.

Morgan R. V. «Handbook of Small Animal Practice, 5th Edition», 2007.