Как ухаживать за ягодными кустарниками в июне

Июнь — ключевой месяц для ухода за ягодными кустарниками: именно сейчас формируется будущий урожай, закладываются вкусовые качества плодов и здоровье самих кустов. Малина, смородина и крыжовник требуют внимания, но и благодарят потом сторицей (вы уже знаете, как будете заготавливать огромное количество ягод на зиму?). Опытный садовод Павел Пахомов дал советы, как грамотно ухаживать за ягодниками в начале лета.

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Полив — нечасто, но глубоко

Малина, крыжовник и смородина особенно чувствительны к недостатку влаги в июне, когда активно растут ягоды.

«Поливайте кусты 1–2 раза в неделю, но обильно — не менее 2–3 ведер под куст. Поверхностный полив не дает нужного эффекта: корни остаются сухими. Лучше всего сделать борозды вокруг кустов и наполнять их водой», — объясняет огородник.

Прополка и рыхление — профилактика болезней

Сорняки не только отнимают питание у ягодных кустов, но и создают идеальные условия для грибковых инфекций. Рыхлите почву после каждого полива, но аккуратно, чтобы не повредить корни. Особенно у малины, у которой корневая система залегает неглубоко. После рыхления хорошо замульчировать почву: сухой травой, перегноем, соломой.

Подкормки — для сладких и крупных ягод

Июнь — время калийных и фосфорных подкормок. Они отвечают за налив и вкус ягод.

«Можно использовать древесную золу (1 стакан под куст), настой коровяка или готовые удобрения для ягодных культур. Органику лучше вносить в виде настоя: залить водой и настоять несколько дней. Азотные удобрения в июне уже неактуальны — они стимулируют рост зелени, а не плодов», — советует эксперт.

Формировка и обрезка — чтобы куст дышал

Удаляйте у малины и смородины слабые, загущающие и старые побеги, особенно те, что растут внутрь куста. Это улучшает освещение и проветривание, снижает риск болезней. У малины можно прищипывать верхушки молодых побегов — это стимулирует боковое ветвление. У смородины и крыжовника обрезку в основном проводят весной, но летом удаляют только загущающие или больные ветки.

Защита от вредителей — профилактика важнее лечения

Тля, огневка, паутинный клещ, стеклянница — враги урожая. Осматривайте кусты раз в неделю. Появились признаки поражения? Обработайте настоем чеснока, табака или зеленого мыла. От тли хорошо помогает зольный раствор. При сильном заражении можно использовать биопрепараты, например, «Фитоверм» или «Лепидоцид». Главное — не тянуть и действовать своевременно.