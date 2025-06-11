Какие грибы запрещено выращивать на дачных участках

Юрист Алла Георгиева рассказала жителям Новосибирска, какие грибы нельзя выращивать на дачных участках. Также новосибирцам напомнили, какие грибы запрещено срывать.

Жителям Новосибирска напомнили, что не все грибы, растущие в регионе, можно собирать. Например, грибникам советуют обходить стороной трутовика корнелюбивого, трюфеля летнего, мухомора крошащегося.

По словам юриста Аллы Георгиевой, все эти грибы занесены в Красную книгу, поэтому их сбор запрещен. Нарушителям грозит штраф до одного миллиона рублей.

Кроме того, юрист напомнила, что выращивать самостоятельно грибы тоже нужно с осторожностью. Так, за культивирование грибов, содержащих психоактивные вещества, в том числе, псилоцибина и псилоцина, может обернуться не просто крупным штрафом, а тюремным сроком.

Такое возможно, если на участке, например, дачном, обнаружат панзолус и коноцибе. Если число грибов превышает 20 штук, это уже считается крупным размером, что квалифицируется как «незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».

Нарушителя могут оштрафовать на 300 тыс рублей или отправить в колонию на 2-8 лет.

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