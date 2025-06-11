Как вырастить крупную и сочную малину

Малина остается одной из самых любимых ягод в российских садах. «ФедералПресс» рассказывает, как правильно ухаживать за малиной и почему обрезка – главный залог богатого урожая. Советы дает лектор Общества «Знание», доцент Мичуринского государственного аграрного университета Елена Лукьянова.

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Малина неприхотлива и может расти даже на пустырях, однако, чтобы получить полноценный урожай, одного посадочного материала недостаточно. На дачном участке куст может плодоносить до 20 лет, если почва богата органикой, а место хорошо освещено. Пересадка растения без веской причины не требуется.

По мнению Елены Лукьяновой, ключевой этап ухода – обрезка кустов. Она проводится трижды за сезон: весной, летом и осенью. Весной удаляют сухие и слабые побеги до начала сокодвижения и распускания листьев. Это помогает кусту сосредоточиться на развитии сильных стеблей.

Летом – в конце июня или начале июля – срезают отплодоносившие ветви и укорачивают верхушки молодых побегов, чтобы стимулировать образование боковых веточек. Осенью проводится санитарная и омолаживающая обрезка: удаляются старые, больные и слабые побеги, чтобы растение ушло в зиму без лишней нагрузки.

«Обрезка помогает поддерживать здоровье малины и увеличивать урожайность. Это базовый прием, который не требует больших усилий, но существенно влияет на состояние куста. Если делать ее правильно, растения стабильно дают крупные и вкусные ягоды», – поясняет Лукьянова.

Ремонтантная малина требует особого подхода. Если она плодоносит один раз за сезон – ее срезают полностью. Если садовод рассчитывает на два урожая, применяют дифференцированную обрезку: двухлетние побеги укорачивают, однолетние – удаляют. На производственных плантациях кусты скашивают под корень, а всю срезанную массу сжигают – в ней могут быть вредители и очаги заболеваний.

Осеннюю обрезку важно завершить за 1–1,5 месяца до заморозков. Это позволит растениям накопить питательные вещества для зимовки и повысит их устойчивость к морозам. Такой уход делает малину менее уязвимой и продлевает срок ее плодоношения.