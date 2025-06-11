Как защитить кожаную обувь от влаги летом

По словам доцента кафедры профессионального и технологического образования Государственного университета просвещения Елены Ершовой, в условиях обильных летних дождей обувь из натуральной кожи и замши следует защищать специальными пропитками, иначе она быстро придет в негодность. Об этом сообщает портал NEWS.ru.

© Вести Подмосковья

«Любая обувь, кроме резиновой, при сильном дожде обязательно промокнет. Поэтому кожаную или замшевую обувь можно обработать водоотталкивающей пропиткой. Необходимо сделать три обработки с перерывом в 15 минут. Однако даже это не гарантирует стопроцентного спасения от воды в ливень», - считает Ершова.

Для защиты кожаной обуви от пагубного влияния влаги эксперт также советует использовать калоши или многоразовые чехлы-дождевики, которые в купе с зонтом помогут минимизировать влияние воды на дорогую обувь. При этом указанная обувная защита не должна иметь негерметичных швов.