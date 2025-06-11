Кинолог объяснил, как кормить собаку в жаркую погоду

Летом важно следить за рационом собаки, чтобы он был легкоусвояемым и содержал достаточно воды. Не стоит заставлять питомца есть, если он отказывается, особенно в жару, так как его аппетит может измениться из-за высокой температуры. Об этом рассказал РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Если собака ест сухой корм, его можно не менять, но следить за калорийностью рациона. В случае отказа от пищи, попробуйте кормить её утром или вечером, когда жара спадает. Всегда обеспечьте доступ к чистой воде и меняйте её чаще, чем обычно. Для собак на натуральном питании летом важно качество мяса. Лучше выбирать нежирное мясо, такое как индейка или курица, и избегать скоропортящихся продуктов. Овощи, такие как кабачок, морковь, тыква и брокколи, можно давать после термической обработки — также для более лёгкой усвояемости.

В жару собаке достаточно простого рациона из мяса и овощей, но можно разнообразить его полезными угощениями, такими как огурцы, листья салата, ягоды и фрукты. Однако не забывайте о мере, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Для охлаждения собаки можно использовать специальные игрушки-конги, наполненные замороженными овощами или мясом. Кинолог также советует смачивать питомцу водой нос и лапки.

Важно помнить, что в жару нужно следить за качеством пищи и воды, включая сухой корм, который не должен храниться под лучами солнца.