Садовод рассказал о пользе общения и музыки для растений

Разговоры с растениями и воздействие на них музыкой могут благоприятно отразиться на их росте. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

© unsplash

Ранее СМИ со ссылкой на исследование ученых из Малайзии и специалистов Оксфордского университета сообщили, что музыка способна влиять на рост растений. Эксперимент показал, что корни "слушающей" классику китайской капусты стали значительно толще и компактнее по сравнению с образцами, которым включали рок или вовсе выращивали в тишине.

Воронова отметила, что аналогичных исследований и до этого проводилось немало. И ученые действительно пришли к выводу, что музыка способна влиять на посадки.

«Растения лишены движения, поэтому выживать им сложнее: они ведь не могут никуда убежать в случае чего. Из-за этого у них очень сильная реакция на свет, звук и даже прикосновения. Например, чтобы рассада не слишком вытягивалась и ее проще было перевезти на участок, советуют периодически проводить по ее верхушкам рукой, – отметила эксперт. – Рекомендую дачникам самим провести эксперимент с музыкой и начать включать ее, например, только в одной теплице. А потом проанализировать результат. Может, это не даст ощутимого эффекта, а может, наоборот, станет настоящей находкой и новым способом повышать урожайность. Также есть смысл стараться чаще общаться с растениями. Были исследования, доказывающие положительное влияние на них вибраций, создаваемых человеком при разговоре».

В то же время она напомнила, что все же важно при этом не забывать ухаживать за растениями.

"Одним из самых действенных сейчас способов для улучшения урожайности является применение препаратов, содержащих борную кислоту. Именно они будут способствовать тому, чтобы все цветы дали хорошие плоды», – подчеркнула садовод.

Ранее Ольга Воронова дала советы, как добиться большого урожая. В частности, необходимо обновить землю на грядках и выборочно внести удобрения.