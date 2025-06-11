Как избавиться от мух в квартире и на даче
С приходом лета и дачникам, и горожанам начинают надоедать мухи. Разбираемся, как появляются в жилище эти насекомые и как от них избавиться.
Откуда берутся мухи
Комнатные мухи - официальное название вида этих насекомых. В дикой природе, за пределами городов и сел, эти насекомые не обитают. Комнатные мухи в среднем живут от 15 до 30 дней. За свою короткую жизнь самки откладывают от 600 до 2000 яиц с интервалом в 2-4 дня. В пределах квартиры они откладывают яйца в мусоре, испорченной пище, отходах и в других местах, где есть органические вещества. Также они могут находить укрытие в щелях и углах помещений. Если бы все эти яйца выживали, к концу лета из-за одной летающей в доме мухи на потолке сидело бы уже 5 триллионов мух. К счастью, даже в квартире, где у мух в целом нет природных врагов, этого не происходит.
Многие мухи зимуют в стадии куколки или взрослой особи в укромных местах, таких как щели в стенах, в подвалах, на чердаках или внутри мебели.
В квартирах и домах с центральным отоплением температура может быть настолько комфортной для мух, что они могут не впадать в спячку или просыпаться зимой. Они могут летать по квартире (иногда замедленно) и размножаться в течение всей зимы, если есть доступ к источникам пищи.
Иногда мухи могут развиваться и в почве комнатных растений. Особенно это касается грибных комариков (сциарид), которых часто путают с мелкими мушками.
Чем мухи опасны для человека
Комнатные мухи не кусаются. Но из-за активного образа жизни и строения тела они являются основными разносчиками микроорганизмов. На теле мух может обитать около 6 миллионов болезнетворных бактерий.
В результате мухи переносят инфекции, некоторые из которых способны причинить серьезный вред человеку.
Мухи могут переносить возбудителей заболеваний, когда контактируют с отходами, фекалиями, а потом - с едой человека, отмечает Роспотребнадзор. В первую очередь это болезни, которые поражают кишечник: дизентерия, брюшной тиф, холера. Также мухи могут переносить вирус полиомиелита, яйца глистов, цисты простейших и пр.
В сельской местности есть другой, похожий, вид мух - мухи-жигалки. Они активизируются осенью и не могут прокормить свое потомство без крови. Поэтому они атакуют домашний скот, а иногда могут укусить и людей.
Самые эффективные средства от мух
Бороться с мухами можно как "народными методами", так и с помощью специальных химических препаратов.
Народные средства
Уксус
Мухам не нравится запах уксуса. Можно смочить им оконные рамы, открытые поверхности.
Липкая лента
Если вы аллергик или просто человек, чувствительный к резким запахам и "химии", попробуйте использовать липкую ленту.
Ее можно сделать даже самостоятельно. В небольшое количество горячей воды поместите 30 грамм канифоли и 20 грамм касторового масла. Размешайте. Добавьте сахар, сироп или мёд. После этого нужно:
- Остудить полученную смесь до комнатной температуры.
- Нанести ее равномерно на бумагу (можно использовать бумажные полотенца или обычную бумагу).
- Разложить подготовленную липкую ленту или липкие листы по комнатам, где хотите поймать мух.
Основной минус липкой ленты - неэстетичный внешний вид.
Ловушки
Можно сделать нехитрое приспособление, рассказывает студент биофака МГУ Владислав Ч. Возьмите банку, наполните ее песком, воткните в песок прутик. На прутик наденьте расправленный полиэтиленовый пакет вверх донышком. Край пакета нужно подвернуть на 2-3 сантиметра внутрь, а в образовавшуюся ложбинку поместить любую сладкую приманку (фрукты, мед, варенье) или мясо. Мух привлекает еда, они залетают в пакет снизу, садятся на приманку. при приближении человека они взлетают и остаются в верхней части пакета. Остается только прибить их мухобойкой.
Отпугивающие мух растения
Жителям частного дома могут помочь справиться с вредителями многие растущие в саду. Так, мухи не любят пижму и розмарин, отмечает садовод Нина Пискунова. В места скопления мух стоит поместить эти травы.
Хлорная известь
Можно использовать хлорную известь, советует Нина Пискунова, только осторожно. Хлорная известь - это препарат на основе хлора, он используется для дезинфекции и уничтожения различных вредителей. Однако вещество может быть токсичным для человека и домашних животных.
Если решили этим воспользоваться, подготовьте контейнер: используйте небольшую баночку с крышкой. Налейте в эту емкость немного воды, чтобы создать влажную среду (это снизит риск пыления хлорной навести). В воду добавьте небольшое количество сухой хлорной извести. Затем закройте крышкой, но оставьте небольшие отверстия, чтобы запах хлора выходил и привлекал насекомых. Разместите такой контейнер в местах, где вы замечали мух. Насекомые будут погибать.
Мухобойки
Мухобойки - это привычный и практичный инструмент для борьбы с мухами и другими летающими насекомыми. Существует несколько типов мухобоек.
- Классическая мухобойка - плоская поверхность на длинной ручке, которой просто хлопают по мухе. Они удобны, легко доступны, не требуют электричества или какой-либо химии. Однако их эффективность зависит в первую очередь от ловкости человека.
- Электрическая мухобойка - современный вариант. У нее есть сетка, которая создает электрический разряд при контакте с насекомым. Такие мухобойки более эффективны в борьбе с мухами, так как часто способны уничтожить их с первого удара. Кроме того, электронные мухобойки менее требовательны к навыкам пользователя. Однако стоит учитывать, что они требуют зарядки или замены батареек и могут быть более дорогими по сравнению с классическими.
Специальные средства
Если "народные" методы борьбы с мухами оказались неэффективными, можно использовать химические вещества, но важно помнить о безопасности. Перед их применением необходимо ознакомиться с инструкцией и строго следовать рекомендациям производителя.
О популярной бытовой химии для борьбы с мухами рассказывает частный дезинфектор, член Ассоциации специалистов и организаций в сфере дезинфекции и пест-контроля (борьбы с вредителями) Владислав Катаев.
Порошки
"Агита" - препарат, содержащий 10% тиаметоксама (инсектицид) и 0,05% трикозена (феромон, привлекает насекомых к месту нанесения, усиливая действие препарата).
Для применения в жилых помещениях нужно развести гранулы "Агиты" водой по инструкции, а потом обработать поверхности, где могут прятаться насекомые и их личинки: углы, плинтусы, за мебелью. Можно распылить раствор в центре комнаты, избегая попадания на людей и животных, обработать и мягкую мебель, предварительно ее пропылесосив. Рекомендуется заходить в помещение спустя 2-4 часа, чтобы препарат осел и комната проветрилась.
"Гринзилла" - средство с активными веществами азаметифос (10%), бета-цифлутрин (0,1%) и трикозен (1,5%).
Когда насекомое контактирует с азаметифосом, у него нарушается работа нервной системы, что приводит к параличу и гибели вредителя.
Бета-цифлутрин действует контактно и кишечно: насекомое съедает препарат с обработанной поверхности, инсектицид всасывается в кишечник и опять же действует на нервную систему.
Метод применения такой же, как у "Агиты".
"Quick Byte" - в нем есть два активных вещества: имидаклоприд и трикозен. Имидаклоприд убивает насекомых, проникая в их организм и действуя снаружи. Это средство помогает избавиться от мух, тараканов, клопов, муравьев и других насекомых.
Продается в виде маленьких гранул в пластиковых банках по 1 кг. Чтобы использовать это средство, нужно взять 250 грамм гранул и растворить их в 2 литрах воды. Готовый раствор нужно использовать в тот же день. Этот препарат обычно применяют специалисты. Они уделяют внимание местам, где часто собираются мухи - например, теплым солнечным стенам, оконным рамам и абажурам ламп. Средство обычно не оставляет следы на поверхностях.
Распылители
"Злобный Тэд" - это смесь ацетамиприда (10%) и трикозена.
Насекомое отравляется ацетамипридом, происходит паралич и быстрая гибель вредителя.
Обычно вещество продается в ручном или аккумуляторном распылителе. При применении направьте распылитель на обрабатываемую поверхность или в воздух: распыление должно быть равномерным, избегайте чрезмерного увлажнения. Для обработки труднодоступных мест (за мебелью, техникой, в углах) используйте насадки или удлинители.
Совет эксперта
Аэрозоли быстро убивают мух, но их нельзя использовать в помещениях, где есть дети или животные, отмечает консультант магазина "Цветущий сад" (Екатеринбург). После обработки нужно хорошо проветривать комнаты. Есть спреи длительного действия: ими обрабатывают поверхности, на которые садятся мухи. Эффект сохраняется до нескольких недель.
Фумигаторы
Фумигаторы - устройства, которые испаряют вещества, вредящие насекомым. Это позволяет избавиться от мух и других насекомых в закрытых помещениях.
При выборе фумигатора важно учитывать площадь помещения, где вы планируете его использовать. Если в квартире есть маленькие дети, можно приобрести специальные, более безопасные пластины или жидкости. Если дома есть животные, аквариумы - почитайте инструкцию, можно ли пользоваться фумигатором в их присутствии.
Есть целый ряд разновидностей фумигаторов.
- Электрические фумигаторы подключаются к розетке. Они нагревают маленькие пластинки или жидкости, которые испаряются и наполняют комнату ядовитым для насекомых, но, как правило, незаметным для людей "дымом".
- Ультразвуковые фумигаторы, большая часть которых работает на батарейках, издают очень высокие звуки, которые насекомые не любят. Здесь не используются химикаты, поэтому устройства считаются безопасными для людей.
Как пользоваться ультразвуковыми фумигаторами?
- Установите фумигатор в помещении, где вы хотите избавиться от насекомых, на высоте около одного метра от пола. Это обеспечит максимальное распространение ультразвуковых колебаний.
- После установки просто включите устройство. Оно начнет излучать волны.
- Убедитесь, что устройство не заблокировано мебелью или другими предметами, чтобы звуки могли свободно распространяться.
Фумигаторы производятся целым рядом компаний - "Raid", "Combat", "Mosquitall", "ФАС" и др.
Электронные ловушки
Существуют и электронные уничтожители насекомых. Устройство светит ультрафиолетом, муха подлетает, и ее убивает небольшим разрядом тока. Это хороший вариант для больших помещений - например, для склада или гаража, советует Артем, консультант-продавец магазина "Строительный двор" (Екатеринбург).
Можно ли предупредить появление мух в доме?
Проще всего - не бороться с мухами, а предупредить их появление.
- Москитные сетки и прочие барьерные средства станут препятствием для проникновения в помещение не только мух, но и многих других насекомых. Существуют сетки разных размеров, для окон и для дверей, с разными типами креплений - на липучках, на магнитах, рамочные. Естественно, сетка должна быть целой, без дыр.
Помимо сеток можно использовать плотные шторы или завесы на дверных проемах, это особенно актуально для мест, где часто ходят люди.
- Обратите внимание на герметичность помещения. Насекомые могут проникнуть в квартиру или дом даже через небольшие щели.
Проверьте, хорошо ли закрываются окна и двери. Если есть щели, используйте уплотнители. По возможности, продумайте систему вентиляции, чтобы не приходилось часто открывать окна для проветривания. Если вентиляция естественная, то установите на вентиляционные отверстия мелкие сетки.
- Мухи любят влажность. Устраняйте любые источники стоячей воды - протекающие краны, подтеки, блюдца с водой под цветочными горшками, советует Павел, менеджер строительного магазина "Сом".
Если дома есть цветы в вазе, то воду нужно менять каждый день или хотя бы раз в два дня, советует Мария Г., консультант цветочного маркетплейса "FlowWow". И тщательно мойте вазы перед тем, как налить свежую воду. Убирайте опавшие листья и лепестки, удалите гниющие участки на стеблях или бутонах.
- Соблюдайте чистоту: вовремя мойте посуду, плотно закрывайте мусорное ведро и почаще выносите его содержимое. Продукты накрывайте целлофаном или прячьте в контейнеры.
- Мух отпугивают некоторые эфирные масла - такие как масло лаванды, мяты, эвкалипта, гвоздики и цитронеллы, рассказали в магазине "Цветущий сад" (Екатеринбург). Можно использовать аромалампы или распылители с эфирными маслами.