Как избавиться от мух в квартире и на даче

С приходом лета и дачникам, и горожанам начинают надоедать мухи. Разбираемся, как появляются в жилище эти насекомые и как от них избавиться.

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Откуда берутся мухи

Комнатные мухи - официальное название вида этих насекомых. В дикой природе, за пределами городов и сел, эти насекомые не обитают. Комнатные мухи в среднем живут от 15 до 30 дней. За свою короткую жизнь самки откладывают от 600 до 2000 яиц с интервалом в 2-4 дня. В пределах квартиры они откладывают яйца в мусоре, испорченной пище, отходах и в других местах, где есть органические вещества. Также они могут находить укрытие в щелях и углах помещений. Если бы все эти яйца выживали, к концу лета из-за одной летающей в доме мухи на потолке сидело бы уже 5 триллионов мух. К счастью, даже в квартире, где у мух в целом нет природных врагов, этого не происходит.

Многие мухи зимуют в стадии куколки или взрослой особи в укромных местах, таких как щели в стенах, в подвалах, на чердаках или внутри мебели.

В квартирах и домах с центральным отоплением температура может быть настолько комфортной для мух, что они могут не впадать в спячку или просыпаться зимой. Они могут летать по квартире (иногда замедленно) и размножаться в течение всей зимы, если есть доступ к источникам пищи.

Иногда мухи могут развиваться и в почве комнатных растений. Особенно это касается грибных комариков (сциарид), которых часто путают с мелкими мушками.

Чем мухи опасны для человека

Комнатные мухи не кусаются. Но из-за активного образа жизни и строения тела они являются основными разносчиками микроорганизмов. На теле мух может обитать около 6 миллионов болезнетворных бактерий.

В результате мухи переносят инфекции, некоторые из которых способны причинить серьезный вред человеку.

Мухи могут переносить возбудителей заболеваний, когда контактируют с отходами, фекалиями, а потом - с едой человека, отмечает Роспотребнадзор. В первую очередь это болезни, которые поражают кишечник: дизентерия, брюшной тиф, холера. Также мухи могут переносить вирус полиомиелита, яйца глистов, цисты простейших и пр.

В сельской местности есть другой, похожий, вид мух - мухи-жигалки. Они активизируются осенью и не могут прокормить свое потомство без крови. Поэтому они атакуют домашний скот, а иногда могут укусить и людей.

Самые эффективные средства от мух

Бороться с мухами можно как "народными методами", так и с помощью специальных химических препаратов.

Народные средства

Уксус

Мухам не нравится запах уксуса. Можно смочить им оконные рамы, открытые поверхности.

Липкая лента

Если вы аллергик или просто человек, чувствительный к резким запахам и "химии", попробуйте использовать липкую ленту.

Ее можно сделать даже самостоятельно. В небольшое количество горячей воды поместите 30 грамм канифоли и 20 грамм касторового масла. Размешайте. Добавьте сахар, сироп или мёд. После этого нужно:

Остудить полученную смесь до комнатной температуры.

Нанести ее равномерно на бумагу (можно использовать бумажные полотенца или обычную бумагу).

Разложить подготовленную липкую ленту или липкие листы по комнатам, где хотите поймать мух.

Основной минус липкой ленты - неэстетичный внешний вид.

Ловушки

Можно сделать нехитрое приспособление, рассказывает студент биофака МГУ Владислав Ч. Возьмите банку, наполните ее песком, воткните в песок прутик. На прутик наденьте расправленный полиэтиленовый пакет вверх донышком. Край пакета нужно подвернуть на 2-3 сантиметра внутрь, а в образовавшуюся ложбинку поместить любую сладкую приманку (фрукты, мед, варенье) или мясо. Мух привлекает еда, они залетают в пакет снизу, садятся на приманку. при приближении человека они взлетают и остаются в верхней части пакета. Остается только прибить их мухобойкой.

Отпугивающие мух растения

Жителям частного дома могут помочь справиться с вредителями многие растущие в саду. Так, мухи не любят пижму и розмарин, отмечает садовод Нина Пискунова. В места скопления мух стоит поместить эти травы.

Хлорная известь

Можно использовать хлорную известь, советует Нина Пискунова, только осторожно. Хлорная известь - это препарат на основе хлора, он используется для дезинфекции и уничтожения различных вредителей. Однако вещество может быть токсичным для человека и домашних животных.

Если решили этим воспользоваться, подготовьте контейнер: используйте небольшую баночку с крышкой. Налейте в эту емкость немного воды, чтобы создать влажную среду (это снизит риск пыления хлорной навести). В воду добавьте небольшое количество сухой хлорной извести. Затем закройте крышкой, но оставьте небольшие отверстия, чтобы запах хлора выходил и привлекал насекомых. Разместите такой контейнер в местах, где вы замечали мух. Насекомые будут погибать.

Мухобойки

Мухобойки - это привычный и практичный инструмент для борьбы с мухами и другими летающими насекомыми. Существует несколько типов мухобоек.

Классическая мухобойка - плоская поверхность на длинной ручке, которой просто хлопают по мухе. Они удобны, легко доступны, не требуют электричества или какой-либо химии. Однако их эффективность зависит в первую очередь от ловкости человека.

Электрическая мухобойка - современный вариант. У нее есть сетка, которая создает электрический разряд при контакте с насекомым. Такие мухобойки более эффективны в борьбе с мухами, так как часто способны уничтожить их с первого удара. Кроме того, электронные мухобойки менее требовательны к навыкам пользователя. Однако стоит учитывать, что они требуют зарядки или замены батареек и могут быть более дорогими по сравнению с классическими.

Специальные средства

Если "народные" методы борьбы с мухами оказались неэффективными, можно использовать химические вещества, но важно помнить о безопасности. Перед их применением необходимо ознакомиться с инструкцией и строго следовать рекомендациям производителя.

О популярной бытовой химии для борьбы с мухами рассказывает частный дезинфектор, член Ассоциации специалистов и организаций в сфере дезинфекции и пест-контроля (борьбы с вредителями) Владислав Катаев.

Порошки

"Агита" - препарат, содержащий 10% тиаметоксама (инсектицид) и 0,05% трикозена (феромон, привлекает насекомых к месту нанесения, усиливая действие препарата).

Для применения в жилых помещениях нужно развести гранулы "Агиты" водой по инструкции, а потом обработать поверхности, где могут прятаться насекомые и их личинки: углы, плинтусы, за мебелью. Можно распылить раствор в центре комнаты, избегая попадания на людей и животных, обработать и мягкую мебель, предварительно ее пропылесосив. Рекомендуется заходить в помещение спустя 2-4 часа, чтобы препарат осел и комната проветрилась.

"Гринзилла" - средство с активными веществами азаметифос (10%), бета-цифлутрин (0,1%) и трикозен (1,5%).

Когда насекомое контактирует с азаметифосом, у него нарушается работа нервной системы, что приводит к параличу и гибели вредителя.

Бета-цифлутрин действует контактно и кишечно: насекомое съедает препарат с обработанной поверхности, инсектицид всасывается в кишечник и опять же действует на нервную систему.

Метод применения такой же, как у "Агиты".

"Quick Byte" - в нем есть два активных вещества: имидаклоприд и трикозен. Имидаклоприд убивает насекомых, проникая в их организм и действуя снаружи. Это средство помогает избавиться от мух, тараканов, клопов, муравьев и других насекомых.

Продается в виде маленьких гранул в пластиковых банках по 1 кг. Чтобы использовать это средство, нужно взять 250 грамм гранул и растворить их в 2 литрах воды. Готовый раствор нужно использовать в тот же день. Этот препарат обычно применяют специалисты. Они уделяют внимание местам, где часто собираются мухи - например, теплым солнечным стенам, оконным рамам и абажурам ламп. Средство обычно не оставляет следы на поверхностях.

Распылители

"Злобный Тэд" - это смесь ацетамиприда (10%) и трикозена.

Насекомое отравляется ацетамипридом, происходит паралич и быстрая гибель вредителя.

Обычно вещество продается в ручном или аккумуляторном распылителе. При применении направьте распылитель на обрабатываемую поверхность или в воздух: распыление должно быть равномерным, избегайте чрезмерного увлажнения. Для обработки труднодоступных мест (за мебелью, техникой, в углах) используйте насадки или удлинители.

Совет эксперта

Аэрозоли быстро убивают мух, но их нельзя использовать в помещениях, где есть дети или животные, отмечает консультант магазина "Цветущий сад" (Екатеринбург). После обработки нужно хорошо проветривать комнаты. Есть спреи длительного действия: ими обрабатывают поверхности, на которые садятся мухи. Эффект сохраняется до нескольких недель.

Фумигаторы

Фумигаторы - устройства, которые испаряют вещества, вредящие насекомым. Это позволяет избавиться от мух и других насекомых в закрытых помещениях.

При выборе фумигатора важно учитывать площадь помещения, где вы планируете его использовать. Если в квартире есть маленькие дети, можно приобрести специальные, более безопасные пластины или жидкости. Если дома есть животные, аквариумы - почитайте инструкцию, можно ли пользоваться фумигатором в их присутствии.

Есть целый ряд разновидностей фумигаторов.

Электрические фумигаторы подключаются к розетке. Они нагревают маленькие пластинки или жидкости, которые испаряются и наполняют комнату ядовитым для насекомых, но, как правило, незаметным для людей "дымом".

Ультразвуковые фумигаторы, большая часть которых работает на батарейках, издают очень высокие звуки, которые насекомые не любят. Здесь не используются химикаты, поэтому устройства считаются безопасными для людей.

Как пользоваться ультразвуковыми фумигаторами?

Установите фумигатор в помещении, где вы хотите избавиться от насекомых, на высоте около одного метра от пола. Это обеспечит максимальное распространение ультразвуковых колебаний.

После установки просто включите устройство. Оно начнет излучать волны.

Убедитесь, что устройство не заблокировано мебелью или другими предметами, чтобы звуки могли свободно распространяться.

Фумигаторы производятся целым рядом компаний - "Raid", "Combat", "Mosquitall", "ФАС" и др.

Электронные ловушки

Существуют и электронные уничтожители насекомых. Устройство светит ультрафиолетом, муха подлетает, и ее убивает небольшим разрядом тока. Это хороший вариант для больших помещений - например, для склада или гаража, советует Артем, консультант-продавец магазина "Строительный двор" (Екатеринбург).

Можно ли предупредить появление мух в доме?

Проще всего - не бороться с мухами, а предупредить их появление.

Москитные сетки и прочие барьерные средства станут препятствием для проникновения в помещение не только мух, но и многих других насекомых. Существуют сетки разных размеров, для окон и для дверей, с разными типами креплений - на липучках, на магнитах, рамочные. Естественно, сетка должна быть целой, без дыр.

Помимо сеток можно использовать плотные шторы или завесы на дверных проемах, это особенно актуально для мест, где часто ходят люди.

Обратите внимание на герметичность помещения. Насекомые могут проникнуть в квартиру или дом даже через небольшие щели.

Проверьте, хорошо ли закрываются окна и двери. Если есть щели, используйте уплотнители. По возможности, продумайте систему вентиляции, чтобы не приходилось часто открывать окна для проветривания. Если вентиляция естественная, то установите на вентиляционные отверстия мелкие сетки.

Мухи любят влажность. Устраняйте любые источники стоячей воды - протекающие краны, подтеки, блюдца с водой под цветочными горшками, советует Павел, менеджер строительного магазина "Сом".

Если дома есть цветы в вазе, то воду нужно менять каждый день или хотя бы раз в два дня, советует Мария Г., консультант цветочного маркетплейса "FlowWow". И тщательно мойте вазы перед тем, как налить свежую воду. Убирайте опавшие листья и лепестки, удалите гниющие участки на стеблях или бутонах.