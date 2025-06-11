GizmoChina: холодильник Xiaomi Mijia 271L на 271 литр оценили ниже 18 000 рублей

Компания Xiaomi официально представила в Китае свой новый трехдверный холодильник Mijia 271L. Устройство позиционируется как компактное и умное решение для современных кухонь, предлагающее значительный объем при экономии пространства. Об этом сообщает издание GizmoChina. Холодильник Mijia 271L разработан для оптимального сочетания компактности и вместительности. Его профиль – 56 см в ширину и 60 см в глубину – занимает 0,33 квадратных метра площади пола. Кроме того, при общем объеме 271 литр, что на 61 литр больше, чем у предыдущего поколения трехдверных моделей Xiaomi, он занимает меньше места на полу. Внутреннее пространство разделено на три зоны: холодильное отделение объемом 151 литр, морозильная камера на 85 литров и средний выдвижной ящик с регулируемой температурой на 35 литров. В средней зоне можно установить температуру от -20°C до 5°C с шагом в 1 градус. Это означает, что она может служить дополнительным холодильником, зоной для мягкой или даже глубокой заморозки, в зависимости от потребностей пользователя. Xiaomi также уделила внимание гигиене. В холодильном отделении используется модуль с ионами серебра, обеспечивающий антибактериальную обработку и дезодорацию с эффективностью 99,99%. Охлаждение осуществляется по системе циркуляции воздуха на 360°, предотвращающей образование инея, поэтому ручная разморозка не потребуется. Холодильник Mijia 271L оснащен инверторным компрессором с переменной частотой и инверторным вентилятором, а также пятью температурными датчиками для постоянного мониторинга и стабилизации внутренних условий. Xiaomi заявляет, что устройство работает с уровнем шума всего 36 децибел и потребляет 0,59 кВт/ч в день. На старте продаж новый холодильник Mijia 271L предлагается по акционной цене в 1599 юаней, что по курсу на 11 июня 2025 года равно примерно 17 660 руб.