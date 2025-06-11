Ученые нашли причину внезапных приступов цистита у кошек

Канадские ветеринары из Монреальского университета обнаружили связь между приступами цистита у кошек и стрессом. Чаще всего эта проблема возникает у пугливых питомцев. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Veterinary Behavior (JVB).

© Газета.Ru

Идиопатический цистит кошек (ИЦК) — распространенная причина экстренных визитов к ветеринару. Заболевание вызывает воспаление мочевого пузыря, болезненное мочеиспускание, иногда с кровью, но анализы не выявляют инфекции, камней или опухолей. Примерно у половины кошек случаются повторные эпизоды, а в тяжелых случаях владельцы даже прибегают к эвтаназии из-за высоких затрат на лечение.

Ученые обследовали 33 кошки (23 самца и 10 самок) с диагнозом ИЦК. Оказалось, что 94% животных с повторяющимися приступами демонстрировали сильный страх перед незнакомцами — признак хронической тревожности. При этом агрессивные кошки болели реже.

«Раньше мы думали, что агрессия — маркер стресса, но оказалось, что больше страдают робкие, замкнутые питомцы», — отметили специалисты.

Ветеринары предлагают пересмотреть подход к лечению, обеспечив тихие места для отдыха, дополнительные лотки, фонтанчики с водой. Также хозяева рекомендуют использовать игрушки для имитации охоты и заняться коррекцией поведения любимца, чтобы помочь ему справиться со страхом.