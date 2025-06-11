Что делать, если отключили свет: лайфхак с бутылкой и фонарем

Если дома внезапно отключили свет, можно быстро соорудить импровизированную лампу. Для этого вам понадобится пятилитровая бутылка, фонарик и немного фольги.

Налейте в бутылку примерно две трети воды. Затем оторвите от фольги небольшой кусочек и скрутите его в трубочку. Отрывайте по чуть-чуть и формируйте 15-20 комочков, бросая их в воду. Они будут плавать, создавая эффект рассеивания света.

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Установите фонарь сверху бутылки и закрепите его скотчем, чтобы он не упал. Такой самодельный светильник даст рассеянный и мягкий свет – не такой яркий, как у лампы, но вполне достаточный, чтобы ориентироваться в помещении или даже почитать.

Подробнее о том, как сделать такую лампу, рассказал в своем видео блогер @nechetoff.