Как правильно оборвать пасынки томатов

Начало июня – время активного формирования томатов. От того, как будут сформированы растения, зависит не только урожайность, но и время созревания и профилактика болезней. Загущенные помидорные плантации плохо проветриваются и освещаются солнцем, быстрее поражаются болезнями. Кроме того, все силы растения уходят на формирование зеленой массы, а не самих плодов.

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Правила пасынкования томатов в закрытых теплицах

Как рассказал VN.ru агроном Алексей Мармулев, лучше всего формировать томатный куст в два стебля. Особенно важно формировать и ограничивать рост индетерминантных сортов томатов для выращивания в теплицах. На таких томатах придется весь сезон удалять так называемые пасынки – боковые побеги, которые появляются между стволиком и листом.

«У индетерминантных сортов томатов неограниченный рост. Для них пасынкование – процедура обязательная. Все пасынки до первой цветочной кисти снизу полностью удаляют. Как только первая кисть сформируется, стволик обычно раздваивается. Дальше мы продолжаем формировать растение в два стволика, а все остальные пасынки удаляем. Как минимум раз в неделю это придется делать. Некоторые садоводы формируют томаты в один стебель, не дают раздваиваться после первой цветочной кисти. Ну, я считаю, что оптимально в два стебля», – объяснил Алексей Мармулев.

Утром на хорошо политых растениях пасынки легко выламываются или прищипываются. Жарким днем придется обрезать их секатором. Агроном советует оставлять пенек после обрезки не более сантиметра.

После появления первой завязи на цветочной кисти наступает время убирать нижние листья томатов. Делать это нужно постепенно, по мере пожелтения. «Это тоже даёт проветривание и профилактику болезней», – напомнил агроном.

Правила пасынкования томатов в открытом грунте

В открытом грунте выращивают детерминантные сорта томатов – это растения ограниченного роста. По словам Алексея Мармулева, их пасынковать чуть проще.

«Они, как правило, тоже сильно ветвятся. Я делаю так – тоже до первой цветочной кисти удаляю все пасынки, а потом нижние листья. А дальше я уже ничего не делаю. У этих томатов такая сортовая особенность – конец веточки заканчиваются цветочком, и они сами ограничивают себя в росте. Они тоже продолжают расти, но не так интенсивно, как в теплицах», – объяснил агроном.

Главное правило пасынкования – не допускать перерастания боковых побегов. Сейчас рост их в самом разгаре. Как напомнил Алексей Мармулев, июнь – самое время регулярно убирать пасынки.

Оборванные побеги можно убрать в компостную кучу или просто кинуть в междурядье. Это чистая, не пораженная болезнями зеленая масса.

Пасынкование перцев и баклажанов

Алексей Мармулев не рекомендует пасынковать перцы и томаты. При этом советует убирать первое соцветие или маленький плодик.

«Все обычно жалеют и жадничают, а я рекомендую их снимать. Вот будет первый цветок, а потом станет как вилочка – два стебелька начнут расти. И вот этот первый цветок надо убрать, иначе вся сила уйдёт в этот перчик или расти они толком не будут», – убежден ученый.

Перцы и баклажаны внизу на пасынках почти не дают плодов, рост побегов не сказывается на урожае. Увеличить плодоношение можно частой уборкой плодов. Чем чаще убирать урожай, тем больше у растения будет возможность завязать новые плоды. Перцы, огурцы и баклажаны можно снимать недозрелыми. А вот томаты должны расти на кусте до начала побурения. Только после этого они приобретают свой вкус.

«Если мы перец можем любой спелости снимать, баклажан, как и огурец, чем меньше, тем вкуснее. Томат тоже, конечно, можно зелёный собрать, но никакого вкуса не будет», – подытожил Алексей Мармулев.

Ранее овощевод Овечкин призвал новосибирцев срочно открыть теплицы с томатами.