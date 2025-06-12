Более 150 домов с замковыми камнями на фасадах отремонтировали в столице за 10 лет

За время реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок более 150 домов с замковыми камнями. Эти архитектурные элементы выполняют как конструктивную, так и декоративную функцию. Они представляют собой клинообразные или пирамидальные камни, венчающие оконные, дверные или арочные проемы. В столице их можно увидеть на разных зданиях.

Дом в Лялином переулке

Одним из таких домов стало жилое здание по адресу: Лялин переулок, дом 14, строение 2, капитально отремонтированное в прошлом году. Это четырехэтажный многоквартирный жилой дом, построенный в 1926 году по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма. Фасад декорирован поясами, оконными наличниками, сандриками, лепниной, замковыми камнями и лопатками.

Здесь привели в порядок фасад, подвал, крышу и заменили инженерные системы. Перед началом работ специалисты Фонда капитального ремонта Москвы разработали индивидуальный проект, подобрали современные отечественные материалы и технологии.

Обновление кирпичного фасада началось с расчистки и промывки открытых плоскостей. Места намокания обработали антигрибковым составом. Затем восстановили все архитектурные элементы, в частности сандрики, лепнину и замковые камни, а также окрасили их в оттенок «сигнальный белый». Для основных плоскостей фасада подобрали оттенок «бежевый натуральный рис» в соответствии с колористическим решением.

Помимо этого, обновили вход в подъезд, где установили современную дверь, привели в порядок откосы и отливы, оштукатурили и окрасили цоколь здания. На крыше заменили обрешетку и кровельное покрытие. На чердаке восстановили температурно-влажностный режим при помощи утеплителя из минераловатных плит. Все деревянные конструкции обработали огнебиозащитным составом.

В подвале здания заменили стояки и магистрали центрального отопления, а также холодного водоснабжения и водоотведения.

Дом на Покровке

В прошлом году также привели в порядок здание, украшенное замковыми камнями, по адресу: улица Покровка, дом 34. Его построили в начале XIX века, а свой нынешний облик оно приобрело после реконструкции в 1897 году.

Здание, возведенное в стиле неоклассицизма, имеет сложную форму и занимает угловое положение на перекрестке улицы Покровки и Лялиного переулка. Оконные пространства второго этажа украшены наличниками, сандриками и замковыми камнями. В некоторых простенках третьего этажа размещены колонны с капителями коринфского ордера. Углы строения, а также его ризалитная часть обрамлены рустом. По периметру парадных фасадов проходит фриз, украшенный кронштейнами и увенчанный карнизом.

Специалисты выполнили комплекс работ, включающий капитальный ремонт фасада, крыши, подъезда и подвального помещения. Особое внимание уделили обновлению декоративных элементов.

Сначала наружные стены расчистили от старой краски, отремонтировали штукатурный слой, в том числе рустованных простенков, а также привели в порядок кирпичную кладку. Участки стен, пораженные грибком или со следами намокания, обработали антисептиком. Затем фасад окрасили в цвет «легкий зеленый». Восстановление декоративных элементов начали с нанесения штукатурного слоя. Угловые русты, наличники, замковые камни окрасили в белый цвет, а также обновили лепной декор.

Помимо этого, отремонтировали оконные отливы, установили современные окна в местах общего пользования, заново оштукатурили цоколь здания. На крыше провели капитальный ремонт: заменили обрешетку и кровельное покрытие. Все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, а температурно-влажностный режим выровняли с помощью современных теплоизоляционных материалов.

Кроме того, специалисты провели капитальный ремонт в подвальном помещении и подъезде.

Дома на Донской улице

Специалисты Фонда капитального ремонта Москвы продолжат приводить в порядок дома, украшенные замковыми камнями. Так, в этом году работы пройдут в двух соседних зданиях, расположенных по адресу: улица Донская, дом 4, строение 1 и строение 2.

Два восьмиэтажных жилых дома с мансардой возвели в 1900 году в стиле неоклассицизма. В 1964 году их надстроили, а в 1994 году сделали мансарду. Здания являются частью единого комплекса. На фасадах размещены прямоугольные окна и балконы, эркеры, ризалит, межэтажный и венчающий карнизы, пояски, пилястры, руст, наличники и порталы входных групп. Рустованный фасад первых этажей с фактурной штукатуркой и замковыми камнями выполнен в общей эстетике.

На объектах приведут в порядок фасад и крышу. Перед началом работ специалисты Фонда капитального ремонта Москвы разработали отдельный проект, в котором учли все особенности зданий. Исходя из их конструктивной специфики, подобрали современные материалы и технологии.

Сначала специалисты расчистят и промоют все открытые плоскости фасада. Места намокания обработают антигрибковыми составами. Декоративные элементы, среди которых руст с «шубой», замковые камни, межэтажный и венчающий карнизы с дентикулами и кронштейнами, пилястры, приведут в порядок. Затем поверхности заново оштукатурят и окрасят в соответствии с колористическим решением. Им вернут исторические оттенки — «зеленую филигрань» для стен и «сигнальный белый» для ризалитов и декоративных элементов.

Помимо этого, отремонтируют балконные плиты и заменят экраны, восстановят входные группы, откосы и отливы. Приведут в порядок цоколь и отмостку на зданиях, а на фасады навесят новые системы внешнего водостока. На плоских крышах домов полностью заменят кровельное покрытие: обновят стяжку и в два этапа уложат мягкую гидроизоляцию.

В комплексе городского хозяйства Москвы отметили, что реализуемая в столице региональная программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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