Какое изобретение спасло женщин от кропотливого труда дома

13 июня — День швейной машинки. До середины XIX века шитье было кропотливым, медленным и исключительно ручным трудом.

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Пошив одной рубашки занимал часы, платья — дни. Все изменилось с изобретением практичной швейной машинки. Хотя попытки механизировать шитье были и раньше. В 1846 году Элиас Хоу получил патент на машину, использующую челночный стежок (две нити, образующие прочное переплетение). Увы, но она была сложной и неудобной — игла двигалась в горизонтальном, а ткань — в вертикальном направлении. В 1851 году Исаак Меррит Зингер усовершенствовал конструкцию. Его машина имела: вертикально движущуюся иглу (как у современных), лапку, прижимающую ткань, непрерывную подачу ткани. Да, Зингер не изобрел машинку с нуля, но сделал ее практичной, надежной и удобной. А главное — доступной.

Автоматическая лапка для швейной машины

Приспособление позволяет быстро и идеально ровно пришивать пуговицы и создавать аккуратные однотипные петли за пару минут. Есть разные виды под разные типы петель.

Оверлок

Машинка обрезает края ткани и одновременно обметывает срез, предотвращая осыпание. Необходим для работы с трикотажем и придания швам профессионального вида. Современные «комбинированные машины (оверлок+ коверлок) делают плоские швы и подрубку.

Нитевдеватель и намотчик шпульки

Спасатели для глаз и нервов. Встроенные в большинство современных машин, эти функции избавляют от необходимости вдевать нитку в иглу вручную (особенно актуально для тонких игл и слабого зрения) и быстро наматывают нить на шпульку.

Лампа для «исчезающих» маркеров

Мгновенно делает видимыми линии, нанесенные специальными исчезающими маркерами (которые со временем или от воды сами пропадают). Не нужно ждать, пока линия исчезнет, или стирать ее вручную.

Отмечаем день рождения булавки

Ровно 130 лет назад 13 июня была запатентована ставшая теперь знаменитой «английская булавка». Хотя на самом деле она была изобретена аж два раза! Еще в 1849 году американец Уолтер Хант переживал из-за «страшного» долга в 15 долларов. Невзначай он согнул кусок латунной проволоки и вдруг понял, что придумал нечто новое, до сих пор невиданное. Доселе булавок не было, и модницам приходилось довольствоваться иголками. А ими и уколоться немудрено. А вот изобретение Ханта было безопасным: проволока складывалась пополам, образуя пружину в центре. Один конец был острым, другой — с застежкой. Ну а защитный колпачок на острие предотвращал уколы. Кроме того, пружинный механизм позволял легко открывать и фиксировать булавку одной рукой. Увы, Хант, нуждаясь в деньгах, почти сразу продал права на патент всего за 400 долларов, не оценив его перспективы.

Всего через два года, в 1851 году, другой американец, Чарльз Роули, независимо изобрел очень похожую булавку. Он добавил ключевое усовершенствование — желобок (или зазубрину) на застежке. Ну а уже 13 июня 1895 года крупный производитель металлических изделий осознал огромную популярность и рыночный потенциал изобретения. Регистрация товарного знака Safety Pin в этот день была коммерческим шагом, закрепившим это простое, но гениальное название в массовом сознании и защитившим бренд компании на рынке. Булавка стала не просто застежкой, а настоящим «маленьким спасителем» в повседневной жизни.

Прямая речь

Любовь Слащева, директор краеведческого Музея: