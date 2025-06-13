«Правило какашек» назвали самым простым способом расхламления дома

Американка придумала «правило какашек» для расхламления дома. Оно короткое и простое: если вещи «выселяют» вас, ответьте на вопрос: «Если бы всё это было покрыто какашками, что бы я оставил?» По мнению создательницы — блогерши с 21 000 подписчиков Аманды Джонсон — это самый простой способ расхламить жильё. Рассказываем, как она это объясняет.

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«Самый простой способ — представить, что все ваши вещи покрыты какашками. Идея в том, что это проясняет, какие вещи вы достаточно цените, чтобы почистить их», — объяснила автор идеи Аманда Джонсон в беседе с Washington Post.

Женщина уже проверила действие правила на себе. Так она смогла избавиться от одежды, которую не носила, праздничных украшений, которые она держала «на всякий случай», а заодно и настольных игр, которые её семье оказались неинтересны.

«У меня полные шкафы этой дряни, но, когда я представляю, что всё это коричневое и вонючее, мне не хочется засучить рукава и нырнуть в это», — сказала блогер.

Противные какашки помогают в этом, так как через отвращение к ним помогают «преодолеть эмоциональные привязанности».

Как разобрать шкафы с одеждой

Чтобы процесс разбора был комфортным и не занял слишком много времени, имиджмейкер Татьяна Минина в беседе с «Секретом фирмы» посоветовала разбить его на этапы: