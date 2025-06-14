Агроном объяснил, как защитить яблони от скручивания листьев

Скручивание листьев на яблонях и грушах в начале лета распространенная проблема, требующая быстрой диагностики и лечения. Чаще всего это связано с недостатком влаги или питательных веществ. В жару и на бедных почвах листья, особенно верхние, первыми скручиваются, увядают и опадают, рассказал aif.ru агроном Павел Лагута.

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При нехватке воды необходимо обильно полить дерево, промачивая почву на глубину 40 сантиметров, и внести подкормку: 1,5 стакана золы и 30 граммов аммофоски на квадратный метр приствольного круга. Через две недели крону нужно опрыскать гуматом натрия или калия — это поможет дереву восполнить утраченные питательные вещества.

Кроме того, скручивание листьев могут вызывать вредители и болезни. Так, красногалловая тля вызывает яркие красные утолщения и деформацию листьев. При сильном заражении листва может высохнуть и опасть. Чтобы защитить дерево, пораженные листья удаляют, при необходимости применяют инсектициды. Поселения обычной тли менее заметны. Они приводят к смятию молодых побегов и скручиванию листьев. Для борьбы используют народные методы и инсектициды в период вегетации.

Еще один вредитель листовертка —сворачивает листья в трубки. В этом случае помогут биопрепараты или ручное удаление пораженных листьев. Мучнистая роса снижает урожайность, для профилактики используют 1%-й раствор бордоской жидкости, а также фунгициды до сбора урожая. Грибковое заболевание парша характеризуется оливково-бурым налетом и пятнами, с ней борются способом внекорневой подкормки.

Ранее агроном Алексей Зотов рассказал о правильным выборе подкормок. При этом важно учитывать разницу между минеральными и органическими удобрениями, отметил он.Минеральные удобрения быстро обеспечивают растения готовыми к усвоению элементами питания, что заметно по активному росту и плодоношению. Органическое питание основывается на природных процессах. К нему относятся, например, настои трав и перегной. Так, в настоях бактерии высвобождают питательные вещества, стимулируя рост растений, хотя это и происходит медленнее, чем при минеральной подкормке.