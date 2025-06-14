Кинолог рассказал, как ухаживать за собаками-альбиносами

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что за собаками с альбинизмом нужен особый уход.

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«Мы выступаем против специального разведения таких собак, поскольку речь часто идёт только об удовлетворении особых запросов людей, а не сохранении природных качеств собаки», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, такого питомца нужно оберегать от прямых солнечных лучей, так как собака очень чувствительна к ультрафиолету.

Желательно даже в тёплую погоду надевать на животное костюмчики из лёгкой ткани.

Ранее президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский в беседе с НСН рассказал о самых активных породах собак.