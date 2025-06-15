Топ-3 ошибки, которые губят дачный урожай

Эксперты назвали три ошибки в уходе, которые негативно влияют на дачный урожай. Эти действия могут казаться полезными, но на деле только вредят росту плодов.

Первая опасность — подкормка свежей органикой в летний зной. Разлагающийся навоз выделяет аммиак, отравляющий растения в теплицах. Избыток азота из навоза ускоряет рост плетей и листьев, вызывает острый дефицит калия, кальция и бора. Питание растений при таком подходе серьезно нарушается, плоды слабеют.

Вторая ошибка — избыточное внесение фосфорных удобрений. Сам по себе коэффициент усвоения фосфора растениями совсем невелик. Лишний фосфор надолго связывается в почве, становясь недоступным. Он не дает усваиваться железу, цинку и марганцу. В июне, во время цветения и завязывания плодов, например, огурцам требуется совсем немного фосфора. Его избыток только замедляет рост плетей и образование зеленцов.

Третья ошибка — перекармливание огурцов азотными удобрениями. После начала цветения потребность в азоте резко падает, поэтому излишек азота вызывает дефицит кальция, листья закручиваются куполом. В таком случае страдает не только растение, но и урожай. Также может проявиться и нехватка магния — лист становится пятнистым, с желтой каймой. Растение ослабевает и плохо образовывает плоды, сообщают Белновости.

Ранее сообщалось, чем подкормить томаты и перцы для лучшего цветения. В качестве полезного удобрения специалисты рекомендуют использовать борную кислоту. Необходимо развести одну чайную ложку на 10 литров воды, тщательно перемешать и полученной смесью опрыскать растения из пульверизатора.