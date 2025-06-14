Кинолог рассказал, чем кормить собаку в жару

В жаркую погоду у собак меняется аппетит, а еда портится быстрее. Как правильно кормить питомца, чтобы избежать проблем со здоровьем? Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, почему в жару нельзя заставлять собаку есть, как часто менять ей воду и какие лакомства помогут охладиться.

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Как кормить собаку в жару

1. Вода — главное правило

В жару собака должна всегда иметь доступ к свежей воде. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев советует менять её не реже двух раз в день и тщательно мыть миску. Если питомец проявляет меньше интереса к еде, но пьёт — это нормально, сообщил он РИАМО.

2. Кормление в жару: что можно и нельзя

Сухой корм: привычный рацион менять не нужно, но стоит проследить, чтобы корм не нагревался на солнце.

привычный рацион менять не нужно, но стоит проследить, чтобы корм не нагревался на солнце. Натуральная пища: в жару стоит перейти на нежирное мясо (индейку, курицу) и термически обработанные овощи (кабачок, тыкву, морковь). Нельзя оставлять еду в миске дольше чем на 1−2 часа, иначе она испортится, а пёсик — отравится.

в жару стоит перейти на нежирное мясо (индейку, курицу) и термически обработанные овощи (кабачок, тыкву, морковь). Нельзя оставлять еду в миске дольше чем на 1−2 часа, иначе она испортится, а пёсик — отравится. Лакомства: подойдут огурцы, листья салата, дольки яблока или замороженный мясной бульон. Человеческое мороженое давать нельзя, но есть альтернатива в виде специального мороженого для собак.

3. Режим кормления

Если собака отказывается от еды днём, не нужно её заставлять. Лучше давать ей еду утром или вечером, когда жара спадает.

4. Как помочь питомцу охладиться

Смочить лапы и нос прохладной водой.

Дать игрушку-конг с замороженным угощением внутри.

Убедиться, что у собаки есть тенистое место для отдыха.

Почему собака не хочет гулять

Ранее кинолог Голубев рассказывал, почему собака может не хотеть идти на прогулку. Обычно песикам хватает намёка, чтобы нетерпеливо переминаться у двери в ожидании игр на свежем воздухе. Однако если собака не выказывает желания выйти на улицу — это может быть тревожный знак. Подробнее об этом можно узнать здесь.