Зола от печки: как поможет в саду, доме и гигиене

Если в доме есть печь или баня, то зола — неизбежный побочный продукт. Обычно ее выносят в мешке на улицу как мусор и выбрасывают. А зря. Зола — это настоящий клад: она способна заменить и удобрение, и чистящее средство, и даже пасту для зубов. «‎Рамблер» расскажет, как использовать ее с пользой.

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Польза золы

Зола — это остатки после сгорания органических материалов: дров, веток, листвы. По сути, это концентрат минералов, которые не уничтожил огонь, в том числе кальций, калий, фосфор, магний, кремний. Именно благодаря этим веществам она активно используется в огороде, в быту и даже в личной гигиене.

3. Как использовать золу в огороде?

Зола — натуральный источник калия и кальция. Она подходит для всех культур, кроме тех, кто любит кислую почву (к примеру, голубика или щавель).

Как применять:

Для подкормки. На один квадратный метр — 100–150 г сухой золы. Рассыпают по грядке и слегка рыхлят почву.

На один квадратный метр — 100–150 г сухой золы. Рассыпают по грядке и слегка рыхлят почву. Для рассады. В стакан с водой добавить 1 ст. ложку золы, настоять сутки и поливать саженцы один раз в 10–14 дней.

В стакан с водой добавить 1 ст. ложку золы, настоять сутки и поливать саженцы один раз в 10–14 дней. От вредителей. Сухую золу посыпают вокруг растений — она отпугивает слизней, муравьев и блошек.

Важно: в золе нет азота — он улетучивается при сгорании. Поэтому использовать ее как единственное удобрение нельзя, но в составе с навозом, компостом или перегноем она работает отлично, ускоряя разложение и улучшая состав массы.

2. Как использовать золу в быту?

Зола — это щелочь. А щелочь — основа всех моющих средств. Еще сто лет назад в деревнях хозяйки использовали золу как универсальное чистящее и стиральное средство.

Для мытья посуды:

Просеянную золу насыпать на влажную губку.

Почистить сковородки, кастрюли или стекло.

Тщательно смыть водой.

Зола удаляет жир, запахи и даже копоть. Особенно хорошо работает на чугуне и нержавейке.

Для стирки:

Залить два–три стакана золы пятью литрами кипятка.

Настоять сутки, периодически помешивая.

Процедить — получится щелочной раствор.

Использовать как мыло для стирки вручную.

Такой раствор подходит для белья без синтетики. Он не вызывает раздражений и убивает бактерии.

Для чистки плит и раковин:

Смешайте золу с водой до состояния пасты. Получится мягкий абразив, который хорошо удаляет налет и грязь.

3. Как использовать золу в гигиене?

Звучит странно, но в старину золу использовали для чистки зубов и ухода за кожей. Конечно, речь идет о мелкой, просеянной золе от лиственных деревьев.

Для зубов:

Чистую просеянную золу слегка увлажняли и натирали ею зубы. Зола отбеливает эмаль, убивает бактерии и удаляет налет. Но делать это можно не чаще раза в неделю — частицы золы могут быть слишком абразивны и травмировать десны.

Для кожи:

Щелочной настой из золы используют в народной косметике как тоник от воспалений и зуда. Особенно он помогает при укусах насекомых и раздражениях.

Важные предосторожности

Нельзя использовать золу от мусора, угля, ДСП или лакированных досок. Там есть токсины. Хранить золу лучше в сухом месте. Влага снижает ее эффективность. Перед применением просеивать. Это убирает угли и мусор, оставляя только мелкий пепел. Не перебарщивать с удобрением. Избыток золы делает почву слишком щелочной, и растения перестают усваивать микроэлементы.

Зола — один из тех ресурсов, что всегда под рукой, но редко используются на полную силу. Ее легко собрать, удобно хранить и еще проще применять. Главное — беречь, просеивать и помнить: зола полезна только в чистом и сухом виде. Так что прежде чем вынести мешок золы за калитку, несколько раз подумайте.

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