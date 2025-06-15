Луковую шелуху не нужно выбрасывать: куда применить

Тонкая золотистая кожица с обычного репчатого лука кажется бесполезной, хрупкой, не имеющей никакой ценности. Однако в деревенской кухне и домашнем хозяйстве ее ценили куда выше, чем сегодня. Эта шелуха умеет многое: лечить, подкрашивать, удобрять и даже очищать. «‎Рамблер» расскажет, как ее использовать с пользой.

© Waseemi/iStock.com

Из чего состоит луковая шелуха и почему она полезна?

Сухая оболочка луковицы — это концентрат антиоксидантов, фитонцидов, флавоноидов (особенно кверцетина), а также серосодержащих соединений. В ней почти нет белков и сахаров, но много биологически активных веществ, которые хорошо сохраняются при сушке и отваривании.

В быту шелуху используют в виде настоя, отвара или в сухом виде. Главное — брать только чистую, сухую шелуху без следов плесени, грязи или гнили.

1. Натуральный краситель для ткани и волос

Один из самых известных способов использования — окрашивание. Это проверенный десятилетиями метод.

Для тканей:

Собрать шелуху с 10–15 крупных луковиц.

Залить литром кипятка и варить 30 минут.

Процедить — получится насыщенный отвар от светло-золотого до рыже-коричневого цвета.

Замочить в нем ткань (хлопок или лен) на два–три часа. Предварительно ткань стоит смочить в растворе уксуса, чтобы цвет закрепился.

Такое окрашивание придаст вещам теплый винтажный оттенок. Подходит для штор, салфеток, скатертей.

Для волос:

Настой из шелухи делает русые и каштановые волосы более насыщенными, придает им блеск и укрепляет корни. Регулярное применение укрепляет волосы, снижает ломкость и может уменьшить выпадение.

Горсть шелухи залить 500 мл воды, прокипятить десять минут.

Остудить, процедить и использовать как ополаскиватель после мытья головы.

Использование зубной пасты в быту: восемь неожиданных способов

2. Удобрение для растений и защита от вредителей

Луковая шелуха — природный источник калия, кальция, магния и веществ, подавляющих грибки и бактерии. Настой из нее подходит для подкормки овощей, комнатных цветов и даже рассады.

Настой для полива:

Две горсти шелухи залить одним литром кипятка.

Настоять сутки, процедить.

Поливать растения под корень раз в семь–десять дней.

Такой настой укрепляет иммунитет растений. Также он активизирует рост, особенно у перца, томатов, капусты и баклажанов.

Для защиты от тли:

Настой шелухи можно распылить по листьям. Это отпугивает тлю, паутинного клеща и белокрылку. Эффект не столь яркий, как у химии, но безопасен для пчёл и домашних животных.

3. Противовоспалительное и очищающее средство

Отвар луковой шелухи — домашний антисептик. Его используют при первых признаках простуды, а также при кашле и боли в горле. Такой отвар не заменяет лечение, но часто помогает смягчить симптомы на ранних стадиях простуды.

Как приготовить:

1 ст. ложку измельченной шелухи залить стаканом кипятка.

Прокипятить пять минут, настоять 30 минут, процедить.

Пить по 1–2 ст. ложки два–три раза в день.

4. Использование в быту

Для мытья посуды и кастрюль:

Луковая шелуха содержит вещества, растворяющие жир. Горсть отвара можно добавить в воду при замачивании грязной сковороды — особенно если посуда пригорела.

Для отпугивания моли:

Сухую шелуху раскладывают по мешочкам и кладут в шкаф. Луковый аромат сдерживает насекомых, особенно моль, которая не переносит резких запахов.

Как хранить и собирать?

Собирать шелуху лучше всего с домашних или фермерских луковиц. Шелуха из магазинов, обработанных химией, может содержать остатки пестицидов.

Хранить — в сухом месте, в бумажных пакетах или холщовых мешках. Влажность портит шелуху, делает ее липкой и плесневелой.

Луковая шелуха — удивительный подарок, который обычно не замечают. А зря: в ней — здоровье растений, уход за волосами, природный краситель и даже легкое очищающее средство. Она доступна, бесплатна и всегда под рукой.

Ранее мы делились неожиданными способами использования ватных палочек в быту.