Как убрать запах сырости в дачном доме: рабочие методы без химии

Катерина Саломе

После затяжной зимы или дождливой весны дачный дом может пропитаться запахом плесени, пыли и влажных досок. Это не просто неприятно — запах сырости часто говорит о проблемах с вентиляцией, протечках или скопившейся плесени. «‎Рамблер» расскажет, как вернуть дому свежесть.

Как убрать запах сырости в дачном доме: рабочие методы без химии
© Дмитро2009/iStock.com

Откуда берется запах сырости?

Сырость появляется, когда влажность воздуха поднимается выше 60 процентов, а проветривание при этом отсутствует. На дачах это происходит из-за нескольких причин:

  • редкое посещение;
  • отсутствие отопления и вентиляции;
  • щели в полу или стенах, через которые тянет влага;
  • влажные подвалы или земля под домом;
  • негерметичные окна или крыша.

Сначала запах слабый, но с каждым сезоном он усиливается, проникает в текстиль, мебель и дерево. Если ничего не делать — на стенах или потолке появляется плесень, а на полу — грибок.

Что делать, если окна потеют изнутри

Проверьте: нет ли источника влаги

Прежде чем маскировать запахи, нужно исключить то, что продолжает «питать» сырость. Посмотрите:

  • не протекает ли крыша;
  • нет ли конденсата на окнах;
  • не пахнет ли особенно сильно в углах, под коврами или за мебелью;
  • не промок ли подвал или подполье.

Если находите источник — устраните. Иногда достаточно проветрить подпол, заменить утеплитель или заделать щель в крыше.

Как устранить запах сырости

Этап 1. Проветрить и просушить

Самый доступный способ — открыть все окна и двери минимум на сутки. Если на улице сухо и солнечно, за это время воздух обновится. Дополнительно можно:

  • включить вентилятор или осушитель воздуха;
  • оставить на ночь включенные настольные лампы — они слегка подсушивают воздух;
  • разложить по комнатам миски с солью, рисом или древесным углем — эти материалы хорошо впитывают влагу.

Этап 2. Удалить запахи с поверхностей

Влажная уборка с добавками в воду помогает не просто освежить дом, но и убить запахи на полу, стенах и мебели. Добавьте в ведро с водой:

  • уксус (столовый 9%) — один стакан на пять литров;
  • лимонную кислоту — 2 ст. ложки;
  • эфирное масло чайного дерева или лаванды — несколько капель.

Полы и деревянные поверхности протирают почти насухо. Ткани — шторы, покрывала, подушки — лучше постирать или хотя бы вынести на солнце.

Этап 3. Бороться с плесенью, если она есть

Если вы видите темные пятна на стенах или под потолком — это споры грибка. Их нужно удалять сразу.

Чем можно обработать:

  • уксус — нанести на пятно и оставить на пару часов;
  • перекись водорода 3% — использовать в чистом виде;
  • антисептики для дерева — продаются в хозяйственных магазинах, подходят для обработки досок, вагонки, пола.

Важно: после обработки помещение должно хорошо проветриваться. Иначе запах будет держаться дольше самого грибка.

Что поможет сохранить воздух свежим надолго?

  • Осушители воздуха. Могут быть электрические или поглотители влаги в контейнерах (продаются в супермаркетах).
  • Регулярное проветривание. Даже зимой открывайте окна раз в несколько недель, если это возможно.
  • Древесный уголь. Положите в ящики и шкафы — он впитывает запахи и влагу.
  • Кофе или лаванда. Натуральные ароматизаторы для поддержания приятного запаха.
  • Газеты. Старый способ — свежая печатная бумага отлично впитывает запахи, особенно в закрытых шкафах и ящиках.

Что не сработает?

  • Аромасвечи и освежители воздуха. Они маскируют запах, но не устраняют причину.
  • Простая стирка полов водой. Нужно средство, которое растворяет или нейтрализует грибок.
  • Пылесос без фильтра. Он может лишь разнести споры грибка по комнате.

Сначала ищите причину — подпол, крыша, окна. Затем — проветривайте, сушите, мойте с уксусом или лимонкой. Не бойтесь применять народные методы: соль, уголь и рис работают не хуже бытовой химии. И не откладывайте уборку на следующий сезон — чем раньше вы устраните сырость, тем проще будет поддерживать дачу в чистоте и тепле.

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