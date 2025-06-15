Как отстирать кухонные полотенца от старого жира: пять способов
Кухонные полотенца первыми принимают удар: собирают жирные капли, пятна от кофе, ягод и подгорающего масла. И если свежие загрязнения еще можно победить обычной стиркой, то старый жир превращает полотенца в грязные тряпки. «Рамблер» поделится лайфхаками, которые помогут продлить их срок службы.
Почему обычная стирка не помогает?
Жир впитывается в волокна ткани и связывается с пылью, частицами еды, микробами. При обычной стирке он не растворяется полностью, особенно если вы стираете при температуре 40 градусов. Со временем полотенце становится серым, пахнет «столовкой» и выглядит так, что хочется его только выбросить. Однако его все же можно спасти.
Способ 1: «Бабушкино» кипячение с содой и мылом
Жир уходит, ткани осветляются. Особенно на полотенцах из хлопка и вафельной ткани. Да, они могут немного пахнуть старой школой, но зато внешний вид — как из рекламы.
Ингредиенты:
- хозяйственное мыло (лучше 72%)
- сода — 2–3 ст. ложки
- большая кастрюля или ведро
- вода — около пяти литров
Инструкция:
- Натереть половину бруска мыла на терке.
- Вскипятить воду в кастрюле, добавить соду и мыльную стружку.
- Положить туда полотенца и варить 30–40 минут на слабом огне.
- После — хорошо прополоскать и отжать.
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Способ 2: Горчица против жира
Горчичный порошок — сильный натуральный обезжириватель, который не вредит ткани и убивает бактерии. Он мягкий, подходит даже для цветных тканей, и отлично убирает запах.
Инструкция:
- Растворите 4–5 ст. ложек горчичного порошка в двух литрах горячей воды.
- Замочите полотенца на восемь–десять часов, лучше на ночь.
- Постирайте обычным способом — можно руками или в машине.
Способ 3: Соль, сода и уксус
Этот состав справляется с очень стойкими загрязнениями. Использовать можно как пасту, так и раствор. Этот метод хорош даже для плотных махровых полотенец.
Ингредиенты:
- 3 ст. ложки соли
- 3 ст. ложки соды
- 3 ст. ложки уксуса
- 2 литра горячей воды
Инструкция:
- Растворить все в воде.
- Замочить полотенца на четыре–пять часов.
- Прополоскать, постирать как обычно.
Способ 4: Стиральный порошок, отбеливатель, масло
Звучит странно — зачем добавлять подсолнечное масло, если задача — убрать жир? Но хитрость в том, что масло растворяет старый жир и вытягивает его из ткани, а отбеливатель и порошок добивают результат.
Ингредиенты:
- 2–3 литра кипятка
- 2 ст. ложки подсолнечного масла
- 2 ст. ложки сухого порошка
- 2 ст. ложки кислородного отбеливателя (например, Vanish)
Инструкция:
- Перемешать и замочить на ночь.
- С утра — просто постирать.
Подходит для светлых и белых тканей. Цветные могут поблекнуть, будьте осторожны.
Способ 5: Хозяйственное мыло и нашатырь
Для сильно въевшихся пятен и «ароматных» полотенец. Этот способ не только отстирывает, но и отлично устраняет запах.
Инструкция:
- Натереть мыло на терке.
- В пяти литрах горячей воды растворить мыло и 2 ст. ложки нашатырного спирта.
- Замочить полотенца на четыре–шесть часов.
Что делать категорически нельзя?
- Не стирайте сильно загрязненные полотенца вместе с одеждой. Особенно с детской или нижним бельем.
- Не используйте хлорку для цветных тканей — она «съедает» краску и делает волокна хрупкими.
- Не стирайте на низкой температуре. Только горячая вода (от 60 °C) растворяет жир эффективно.
Как продлить срок службы?
- Меняйте полотенца раз в два–три дня.
- Не бросайте их комком — сушите на воздухе.
- Не ждите, пока пятна въедутся — замачивайте сразу.
- Используйте отдельное полотенце для вытирания рук и отдельное — для посуды.
Таким образом, даже если полотенце пережило пару лет на плите и не раз падало в борщ, его можно оживить. Доступные средства вроде соды, горчицы и хозяйственного мыла творят чудеса.
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