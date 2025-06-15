Как отстирать кухонные полотенца от старого жира

Кухонные полотенца первыми принимают удар: собирают жирные капли, пятна от кофе, ягод и подгорающего масла. И если свежие загрязнения еще можно победить обычной стиркой, то старый жир превращает полотенца в грязные тряпки. «‎Рамблер» поделится лайфхаками, которые помогут продлить их срок службы.

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Почему обычная стирка не помогает?

Жир впитывается в волокна ткани и связывается с пылью, частицами еды, микробами. При обычной стирке он не растворяется полностью, особенно если вы стираете при температуре 40 градусов. Со временем полотенце становится серым, пахнет «столовкой» и выглядит так, что хочется его только выбросить. Однако его все же можно спасти.

Способ 1: «Бабушкино» кипячение с содой и мылом

Жир уходит, ткани осветляются. Особенно на полотенцах из хлопка и вафельной ткани. Да, они могут немного пахнуть старой школой, но зато внешний вид — как из рекламы.

Ингредиенты:

хозяйственное мыло (лучше 72%)

сода — 2–3 ст. ложки

большая кастрюля или ведро

вода — около пяти литров

Инструкция:

Натереть половину бруска мыла на терке. Вскипятить воду в кастрюле, добавить соду и мыльную стружку. Положить туда полотенца и варить 30–40 минут на слабом огне. После — хорошо прополоскать и отжать.

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Способ 2: Горчица против жира

Горчичный порошок — сильный натуральный обезжириватель, который не вредит ткани и убивает бактерии. Он мягкий, подходит даже для цветных тканей, и отлично убирает запах.

Инструкция:

Растворите 4–5 ст. ложек горчичного порошка в двух литрах горячей воды. Замочите полотенца на восемь–десять часов, лучше на ночь. Постирайте обычным способом — можно руками или в машине.

Способ 3: Соль, сода и уксус

Этот состав справляется с очень стойкими загрязнениями. Использовать можно как пасту, так и раствор. Этот метод хорош даже для плотных махровых полотенец.

Ингредиенты:

3 ст. ложки соли

3 ст. ложки соды

3 ст. ложки уксуса

2 литра горячей воды

Инструкция:

Растворить все в воде. Замочить полотенца на четыре–пять часов. Прополоскать, постирать как обычно.

Способ 4: Стиральный порошок, отбеливатель, масло

Звучит странно — зачем добавлять подсолнечное масло, если задача — убрать жир? Но хитрость в том, что масло растворяет старый жир и вытягивает его из ткани, а отбеливатель и порошок добивают результат.

Ингредиенты:

2–3 литра кипятка

2 ст. ложки подсолнечного масла

2 ст. ложки сухого порошка

2 ст. ложки кислородного отбеливателя (например, Vanish)

Инструкция:

Перемешать и замочить на ночь.

С утра — просто постирать.

Подходит для светлых и белых тканей. Цветные могут поблекнуть, будьте осторожны.

Способ 5: Хозяйственное мыло и нашатырь

Для сильно въевшихся пятен и «ароматных» полотенец. Этот способ не только отстирывает, но и отлично устраняет запах.

Инструкция:

Натереть мыло на терке.

В пяти литрах горячей воды растворить мыло и 2 ст. ложки нашатырного спирта.

Замочить полотенца на четыре–шесть часов.

Что делать категорически нельзя?

Не стирайте сильно загрязненные полотенца вместе с одеждой. Особенно с детской или нижним бельем. Не используйте хлорку для цветных тканей — она «съедает» краску и делает волокна хрупкими. Не стирайте на низкой температуре. Только горячая вода (от 60 °C) растворяет жир эффективно.

Как продлить срок службы?

Меняйте полотенца раз в два–три дня.

Не бросайте их комком — сушите на воздухе.

Не ждите, пока пятна въедутся — замачивайте сразу.

Используйте отдельное полотенце для вытирания рук и отдельное — для посуды.

Таким образом, даже если полотенце пережило пару лет на плите и не раз падало в борщ, его можно оживить. Доступные средства вроде соды, горчицы и хозяйственного мыла творят чудеса.

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