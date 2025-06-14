Эксперт рассказал, с чего нужно начинать воспитание собаки

Поведение животного важно сделать комфортным и безопасным для окружающих.

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Питомец должен знать как минимум две команды — запрещающую и «ко мне». Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал специалист по дрессировке Александр Титов.

«Воспитание собаки начинается с того, что поведение животного должно быть комфортным, безопасным и для того, кто демонстрирует поведение, и для окружающих. Моя свобода заканчивается там, где начинается твоя. Из команд собака должна знать команду "ко мне", запрещающую команду, чтобы остановить поведение, которое она начинает демонстрировать. Это минимум. Дальше уже идут не команды, а поведение: не прыгать на людей в лифте, не подходить к незнакомым людям на улице, чтобы не быть навязчивым, не гоняться за велосипедистами, самокатчиками».

Ранее кинолог заявил, что мопсам нельзя спать в постели рядом с людьми. Собака должна спрыгивать с кровати без посторонней помощи. В противном случае не исключён перелом лап. Рекомендации в эфире радиостанции «Говорит Москва» дал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.