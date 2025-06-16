Как выбрать правильный веник для бани

Выбор правильного банного веника — целое искусство! От него зависит не только удовольствие от парения, но и польза для здоровья. Как подобрать правильный веник для бани, выясняла «Вечерняя Москва».

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Березовый

Плюсы: Веник из березы — классика! Листья прилипают к коже, «вытягивая» токсины, впитывают пот. Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим и успокаивающим действием. Хорош для очистки кожи, при болях в мышцах и суставах.

Минусы: Листья могут быстро осыпаться при неправильной заготовке или пересушивании.

Эвкалиптовый

Плюсы: Эвкалиптовый веник — царь простудных заболеваний! Пары эфирных масел проникают в дыхательные пути, убивая микробы, облегчая кашель и насморк. Обладает обезболивающим эффектом.

Минусы: Ветки тонкие и гибкие, не дают сильного массажного эффекта. Часто вплетают в березовый или дубовый веник для аромата и пользы.

Липовый

Плюсы: Липовый веник нежный, с медовым ароматом. Отлично снимает нервное напряжение, головную боль, ускоряет потоотделение, помогает при простуде и заболеваниях почек. Обладает жаропонижающим действием.

Минусы: Менее долговечен, чем дубовый или березовый.

Крапивный

Плюсы: Веник из крапивы лечебный. Разогревает и раздражает кожу, улучшая кровоток. Незаменим при ревматизме, радикулите, подагре, болях в мышцах. Обладает кровоостанавливающим и ранозаживляющим свойствами.

Минусы: Не для слабонервных! Требует особой подготовки (замачивание в горячей/холодной воде попеременно). Не используется как основной, а как дополнение.

Дубовый

Плюсы: Очень прочный и долговечный. Дает густой, тяжелый пар. Обладает сильным противовоспалительным, вяжущим и антисептическим действием. Отлично подходит для жирной кожи, гипертоникам (мягко снижает давление), успокаивает нервную систему. Создает в парной стойкий терпкий аромат.

Минусы: Может быть «колючим» для новичков из-за жесткости веток.

Чек–лист при покупке:

Определите цель: Лечение, расслабление, массаж? Выберите вид.

Лечение, расслабление, массаж? Выберите вид. Понюхайте: Яркий, свежий, характерный аромат?

Яркий, свежий, характерный аромат? Осмотрите: Густые, зеленые листья? Гибкие ветки? Нет пятен? Удобно ли «сидит» в руке.

Густые, зеленые листья? Гибкие ветки? Нет пятен? Удобно ли «сидит» в руке. Проверьте вязку: Туго связан? Натуральный материал?

Туго связан? Натуральный материал? Аккуратно встряхните: Не осыпаются ли листья массово?

Представьте: жар, пар, березовый веник, потом прыжок в прохладный бассейн или снежный сугроб... и снова в жар. Для многих это не просто гигиена, а настоящая страсть. «Вечерняя Москва» вместе с кандидатом психологических наук Ириной Раменковой выяснили, почему мы так любим попариться.