Как сделать садовую грядку с автополивом?

Чтобы получить богатый урожай, нужно держать дачный участок в порядке и в том числе регулярно поливать насаждения. Однако не все садоводы имеют возможность регулярно приезжать на дачу. Особенно серьезной проблема становится в засушливую и жаркую погоду. Опытные огородники знают секрет, как сделать грядку, поливать которую потребуется значительно реже.

Начать следует с того, что выкопать на грядке несколько лунок глубиной примерно на штык лопаты (около 30 сантиметров).

Затем нужно подготовить «емкости для системы автополива: для этого подойдут пластиковые бутылки. В донышке каждой бутылки необходимо проделать несколько отверстий — для этого можно воспользоваться толстой иглой или шилом.

В подготовленные лунки нужно поместить пластиковые бутылки и засыпать углубления землей. После этого можно высадить на грядку рассаду и сверху прикрыть ее слоем мульчи (опилками, измельченной древесной корой, соломой и так далее).

Следующий этап — наполнение системы автополива: в бутылки через горлышко нужно влить воду. Влага будет постепенно просачиваться в грунт через отверстия в емкостях, а за счет слоя мульчи грядка не будет пересыхать и почва в течение длительного времени останется увлажненной, пишет портал «БелНовости.

Такой способ позволяет сократить количество поливов — вместо того чтобы поливать огород ежедневно, достаточно будет делать это один раз в неделю или даже реже.

Ранее агроном рассказал, как уберечь плодовые деревья от скручивания листьев. Чаще всего листья яблонь и груш скручиваются из-за дефицита влаги или питательных веществ. Если причиной является нехватка воды, нужно хорошо полить дерево и внести подкормку. Спустя две недели следует опыскать крону гуматом калия или натрия. Нередко листья скручиваются из-за болезней растений или из-за вредителей. Пораженные листья необходимо удалить, а дерево обработать инсектицидом. Для профилактики мучнистой росы деревья опрыскивают фунгицидами.