Биолог предупредил об опасных для здоровья растениях

Ветки цикуты, белена черная и лютик могут представлять опасность для здоровья человека, рассказала доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РосбиотехТатьяна Ноздрина. В беседе с «Лентой.ру» специалист перечислила и другие ядовитые растения.

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«Опасность представляют зонтичные растения. Если борщевик вы не сможете сорвать из-за обильной жгучей листвы и обжигающего стебля, то к веткам цикуты, которые растут вблизи от воды, часто тянутся дети и собирают их на букеты и венки. Это очень опасно, поскольку вех содержит цикутин — яд, который быстро всасывается в кровь и поражает центральную нервную систему», — сообщила Ноздрина.

Специалист отметила, что врачи и травники знают безопасные дозировки и используют это растение в лекарственных целях. Одна если человек не является специалистом в этом вопросе — лучше обходить растение стороной, добавила она.

«Белена черная, которая внешне напоминает мак и цветет желтыми цветами, привлекает детей своей необычной формой. Однако за красотой этого растения скрывается опасность. В русской народной медицине белену применяли для лечения зубной боли. Люди полоскали рот настоем белены и нередко проглатывали часть "лекарства", травились и вели себя неадекватно. Не случайно появилось выражение: "Белены объелся". У человека начинаются бредовые расстройства, тахикардия, кома. Летальный исход возможен при употреблении внутрь более 10 семян. Еще одно опасное растение — молочай лозный. Нежные желтые цветки выделяют сок-молочко, которое при попадании на кожу может вызвать появление волдырей. При употреблении сока внутрь человека начинает беспокоить тошнота, судороги и удушье», — Татьяна Ноздрина, доцент кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ

Также опасным Ноздрина назвала таволгу — лекарственное растение, которое источает аромат цветочного меда, но может вызвать головную боль и тошноту.

«Не рекомендуется собирать и лютик, поскольку это растение содержит токсин протоанемонин. Это вещество раздражает слизистые оболочки глаз и гортани, даже вдыхание аромата лютика может спровоцировать жжение в носу и аллергические реакции», — заключила эксперт.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин сообщил, что избавиться от борщевика помогут механическое удаление и использование гербицидов. По словам парламентария, необходимо не давать семенам борщевика созревать, поскольку одно растение может дать до нескольких тысяч семян, которые сохраняют всхожесть годами.