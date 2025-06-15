С собакой на работу. Как вести себя с питомцем в местах dog-friendly, рассказал кинолог

Мир24

Развитие культуры dog-friendly создает комфортные условия для посещения общественных пространств с домашними животными, но требует от питомцев определенной подготовки. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА «Новости.

Как вести себя с питомцем в местах dog-friendly
© globallookpress.com

Голубев отметил, что желание взять собаку на работу естественно для большинства владельцев, рассматривающих своих питомцев как членов семьи. Однако для успешного включения собаки в рабочую среду хозяин обязан ответственно подойти к подготовке животного. Оно должно быть физически здорово, социализировано и послушно, уметь спокойно вести себя в присутствии посторонних людей и отвечать на базовые команды.

Владельцу собаки необходимо помнить о комфорте питомца и обеспечивать спокойную обстановку для животного. Подготовку следует начинать заблаговременно, проверив здоровье питомца у ветеринара и убедившись в актуальности вакцинации и обработке от паразитов.

Для продолжительного нахождения собаки в общественном месте владелец должен организовать специальное место для отдыха питомца, обеспечить регулярные перерывы на прогулку и внимательно следить за поведением собаки, не давая ей бегать по офису и отвлекать сотрудников. Владельцам робких или агрессивных животных Голубев рекомендовал ограничить контакты с посторонними лицами, предварительно обсудив правила поведения с сотрудниками офиса.

Ранее Голубев назвал несколько правил комфортной поездки с собакой. Не кормите ее непосредственно перед поездкой. Держите в машине питьевую воду, влажные салфетки, пакеты и подстилки. Поставьте игрушку, чтобы собака чувствовала себя спокойнее. Используйте автопереноски или ремни безопасности для мелких пород и размещайте крупных собак на задних сиденьях. Регулярно проветривайте автомобиль.