Как вести себя с питомцем в местах dog-friendly

Развитие культуры dog-friendly создает комфортные условия для посещения общественных пространств с домашними животными, но требует от питомцев определенной подготовки. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев, пишет РИА «Новости.

Голубев отметил, что желание взять собаку на работу естественно для большинства владельцев, рассматривающих своих питомцев как членов семьи. Однако для успешного включения собаки в рабочую среду хозяин обязан ответственно подойти к подготовке животного. Оно должно быть физически здорово, социализировано и послушно, уметь спокойно вести себя в присутствии посторонних людей и отвечать на базовые команды.

Владельцу собаки необходимо помнить о комфорте питомца и обеспечивать спокойную обстановку для животного. Подготовку следует начинать заблаговременно, проверив здоровье питомца у ветеринара и убедившись в актуальности вакцинации и обработке от паразитов.

Для продолжительного нахождения собаки в общественном месте владелец должен организовать специальное место для отдыха питомца, обеспечить регулярные перерывы на прогулку и внимательно следить за поведением собаки, не давая ей бегать по офису и отвлекать сотрудников. Владельцам робких или агрессивных животных Голубев рекомендовал ограничить контакты с посторонними лицами, предварительно обсудив правила поведения с сотрудниками офиса.

Ранее Голубев назвал несколько правил комфортной поездки с собакой. Не кормите ее непосредственно перед поездкой. Держите в машине питьевую воду, влажные салфетки, пакеты и подстилки. Поставьте игрушку, чтобы собака чувствовала себя спокойнее. Используйте автопереноски или ремни безопасности для мелких пород и размещайте крупных собак на задних сиденьях. Регулярно проветривайте автомобиль.