В России изобрели «гуманный» капкан для животных

Патент на оригинальный, безопасный для животных капкан получили российские ученые. Капкан довольно прост: яма, пластмассовая крышка и аркан.

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Главный элемент капкана, который и представляет собой ноу-хау — это круглая пластмассовая крышка с прорезями, как минимум двумя, расположенными крест-накрест. Она устанавливается на яму, по периметру укладывается петля. Яма при этом должна быть вырыта на путях следования животных. Противоположный конец петли крепится на каком-нибудь твердом основании, к примеру, на дереве.

Когда животное попадает ногой в прорезь, оно пытается вырваться, но пока оно пробует вытащить ногу из прорези, петля затягивается на его ноге. В результате животное попадает в ловушку, а его нога не повреждается, не говоря о других частях тела. То есть, его можно не только использовать в пищу или для снятия шкуры, но и отправить в зоопарк: новый метод охоты очень гуманен.

Новая ловушка изобретена и была апробирована в Карачаево-Черкесии, результаты удовлетворили охотников.