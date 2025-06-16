Сколько живут австралийские овчарки в домашних условиях

Аусси – порода, сформировавшаяся в США, однако ее второе название – австралийская овчарка. Причина несовпадения кроется в непростой истории появления собак. Они известны высокими способностями к дрессировке, преданностью, сильным пастушьим инстинктом и разнообразными вариантами привлекательного мраморного окраса, – Данил Сафронов, ветеринарный врач.

© Petstory

В нашей статье мы собрали полезную информацию о том, сколько живут австралийские овчарки, какой может быть средняя продолжительность их жизни, есть ли существенные различия между мальчиками и девочками, как повлиять на их долголетие, и какие заболевания могут встречаться у этой породы.

Как определить, сколько лет собаке?

У всех животных отмечаются внешние проявления, позволяющие составить представление об их возрасте. Когда щенка покупают у надежного заводчика, определять это не нужно, так как дата рождения указана в документах, но иногда ситуация складывается иначе.

Если вы столкнулись с такой необходимостью, можно ориентироваться на следующие признаки:

Состояние зубов – у щенка до 4-5 месяцев они молочные, к 8 – полностью сменяются постоянными. По мере взросления и старения зубы понемногу теряют первоначальный белый цвет, темнеют, стачиваются.

Глаза – на преклонный возраст указывает утомленный взгляд и помутнение – симптом катаракты.

Окрас – к старости появляются седые шерстинки, мех может потускнеть, стать более грубым.

Внешний вид – молодые питомцы выглядят бодрыми и активными, имеют подтянутую фигуру и лучший мышечный тонус по сравнению с пожилыми.

Поведение – оно зависит от темперамента собаки, но и количество прожитых лет сказывается на нем – любимцы постарше спокойнее, меньше склонны реагировать на многие раздражители, реже играют и больше спят.

Все эти критерии в той или иной степени субъективны, на собак оказывают сильное влияние уход, состояние здоровья, питание, образ жизни. Нельзя забывать и об особенностях породы. Тем не менее их совокупность во многих случаях позволяет довольно точно узнать возраст животного.

Какие условия влияют на продолжительность жизни?

Среди факторов, отражающихся на том, сколько живут австралийские овчарки, есть имеющие как положительный эффект, так и нежелательный.

Годы питомца помогают продлить:

Правильный уход – стабильно полноценное, сбалансированное питание, соответствующее возрастным потребностям, занятия спортом, гигиенические процедуры, комфортные условия проживания.

Правила разведения – подбор родительских пар и тестирование на распространенные заболевания.

Кастрация – желательна для собак, от которых не планируется получать племенное потомство, эта мера защитит их от многих заболеваний мочеполовой системы.

К факторам, влияющим негативно, относятся:

Ожирение – создает благоприятный фон для развития осложнений.

Недостаточная физическая активность – ухудшает общее состояние.

Неподходящие условия – игнорирование гигиенических норм, сырость, холод, стрессовые ситуации.

Отсутствие контроля со стороны ветеринара – нельзя пропускать прививки и ежегодную диспансеризацию.

Соблюдение всех необходимых требований помогает существенно увеличить шансы любимца на долголетие.

Сколько лет в норме живут австралийские овчарки

Чистокровные собаки, в отличие от метисов и беспородных, имеют установленные возрастные рамки. Несмотря на то, что этот фактор – один из основополагающих, он не означает, что питомец не может прожить более длительный период, на его долголетие влияют не только породные особенности, но и забота владельца.

Ожидаемая продолжительность жизни австралийских овчарок – 13-15 лет.

С полом любимца этот показатель напрямую не связан, но на нем могут сказаться негативно заболевания репродуктивной системы у кобелей и сук. Их вероятность исключает кастрация, кроме того, она предотвращает незапланированную беременность.

Также весомую роль играет правильная социализация – большинство аусси миролюбивы и жизнерадостны, но при недостатке общения с другими собаками в раннем возрасте или полученном отрицательном опыте иногда вырастают неуживчивыми, недружелюбными по отношению к сородичам.

Срок жизни австралийских овчарок можно разделить на 3 основных этапа. Примерно до полутора лет они считаются щенками, активно растут и развиваются. После этого наступает зрелость – стабильный период, лучше всего подходящий для занятий спортом, работы и разведения. По достижении 8 лет собака считается пожилой, более уязвимой, нуждающейся в повышенном внимании. На каждой стадии ей нужен соответствующий возрастным особенностям уход.

Не все факторы, отражающиеся на продолжительности жизни, подлежат контролю со стороны человека, например, нельзя устранить имеющиеся наследственные отклонения, но на многие другие условия можно и нужно воздействовать. Главное, что требуется от владельца – внимание к состоянию любимца и соблюдение правил ухода и содержания. При подозрительных симптомах важно сразу обратиться к ветеринару.

Сколько лет питомцу в человеческих годах?

Существует несколько способов соотнести количество прожитых любимцем лет с возрастом его владельца, абсолютно точных среди них пока нет, так как у разных пород скорость взросления и старения может отличаться, но некоторые, например, закон Клайбера, позволяют максимально приблизиться к желаемому результату.

Возраст питомца \ соответствующий ему возраст человека (в годах):

15 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76

Какими способами можно продлить жизнь собаки?

В первую очередь для этого важно четко придерживаться правил, касающихся ухода за питомцем.

Австралийских овчарок содержат в домашних условиях, вольер для них нежелателен, хотя и допускается, если хорошо обустроен и утеплен, так как сырость и холод негативно сказываются на том, сколько живут эти собаки. Для них важна свобода передвижения и регулярные физические нагрузки.

Следует уделять внимание профилактике заболеваний – вовремя вакцинировать питомца, обрабатывать от паразитов, ежегодно посещать ветеринара для плановых осмотров с проведением обследования, такие меры позволяют минимизировать нежелательные осложнения.

Большую роль играют ежедневные прогулки и занятия спортом, так как это очень активные овчарки. Им подходят такие дисциплины, как аджилити, флайбол, фрисби и многие другие.

Следите за состоянием шерсти любимца, регулярно вычесывайте его, очищайте зубы и уши, подстригайте когти, протирайте уголки глаз.

Заболевания, встречающиеся у породы

Аусси имеют склонность к ряду наследственных нарушений. При разведении ключевую роль играет правильный подбор пар и тестирование будущих родителей на наличие характерных для породы аномалий. Не допускается вязка двух особей с мраморным окрасом, так как отвечающий за него ген провоцирует также слепоту, глухоту, тяжелые патологии и т.д.

Другие осложнения у овчарок не всегда напрямую сказываются на долголетии, но косвенным образом влияют достаточно негативно и существенно ухудшают качество жизни:

Офтальмологические заболевания – аномалия глаз колли (неправильное формирование структур органов зрения), прогрессирующая атрофия сетчатки (разрушение внутреннего слоя, отвечающего за свето- и цветочувствительность), мультифокальная ретинопатия, наследственная катаракта и т.п. Они приводят к частичной или полной потере зрения.

Гиперурикозурия – неправильный обмен мочевой кислоты, вызывающий образование камней.

Дегенеративная миелопатия – прогрессирующее поражение спинного мозга, неизлечимо, ведет к параличу и может влиять на то, как долго проживет австралийская овчарка.

Болезнь Виллебранда 1 типа – нарушение свертываемости крови из-за нехватки одного из белков, участвующих в процессе образования тромба.

Непереносимость некоторых препаратов – тоже имеет наследственный характер, при ней нельзя использовать ряд лекарств.

Встречаются и другие нарушения, связанные с работой нервной системы (нейрональный цероидный липофусциноз (NCL), тип 6 и 8), неправильным ростом костной ткани (краниомандибулярная остеопатия), врожденная куцехвостость – косметический недостаток, препятствующий участию собаки в разведении и выставках.

Главное

Средний срок жизни у аусси – 13-15 лет.

На ожидаемой продолжительности жизни австралийских овчарок сказывается наследственность, при разведении особенно важно правильно подбирать родительские пары, снижая риск генетических нарушений.

Огромную роль играют внешние факторы – уход, правильное питание, физическая активность, внимание к состоянию здоровья.

Возраст собаки можно определить по внешним признакам (состояние зубов и шерсти), но следует учитывать, в каких условиях она живет, а также породные особенности.

Аусси предрасположены к ряду заболеваний, негативно отражающихся на долголетии. К ним можно отнести – проблемы с глазами, поражение спинного мозга, нарушение свертываемости крови.

Ответы на часто задаваемые вопросы

До скольких лет могут жить австралийские овчарки?

Примерный возраст этой породы составляет от 13 до 15 лет, это показатель чуть выше среднего для домашних собак. На него способны повлиять различные факторы, как наследственные, так и внешние, поддающиеся контролю, например, питание. При правильном уходе и внимании к состоянию здоровья со стороны владельца австралийские овчарки обычно живут дольше.